Verso un Santo Natale con i concerti del "Punto di valore" e la "Corale" di Termoli

TERMOLI. Tutto pronto per le due serate dei concerti natalizi organizzati dall’Associazione culturale Punto di Valore, saltati lo scorso anno per via della scomparsa prematura di uno dei tre maestri artefici di questa eccellenza artistica cittadina.

Sabato 16 dicembre alle ore 19 presso la Chiesa del Carmelo sarà protagonista l’orchestra giovanile e i cori bambini, ragazze e donne. Il giorno dopo, domenica 17 alle ore 19:30, in Cattedrale di Termoli, si terrà la Rassegna Corale “Alessandro Di Palma” e si esibiranno la Corale Città di Termoli e i Cori Punto di Valore.

Un ulteriore omaggio alla memoria e la figura del maestro Di Palma che aveva anche collaborato in alcune situazioni con la Corale Città di Termoli. Due belle serate in luoghi affascinanti con le musiche che ci accompagneranno sempre più verso la festa più bella dell’anno il Santo Natale.