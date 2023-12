“A very special Christmas”, il concerto per la missione dei Frati francescani in Kenya

CAMPOBASSO. Mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 19.00 l’Orchestra Sinfonica del Molise terrà al Responsible Research Hospital un concerto di beneficenza a favore della Missione dei Frati Francescani molisani in Kenya. Il Centro Missionario dei Frati Minori di Puglia e Molise in Africa è vicino alle donne, con percorsi di accompagnamento alla maternità, costituzione di un centro antiviolenza ed organizzazione di corsi di formazione. In particolare i Missionari promuovono un Laboratorio di Sartoria in Kenya per offrire la possibilità alle donne che vivono nella baraccopoli di condurre una vita dignitosa.

I partecipati al Concerto si ritroveranno immersi in un’atmosfera natalizia che sa di cinema e musica, di tutte quelle pellicole cinematografiche più coinvolgenti sognanti e sarà un continuo sorridere e ricordare le emozioni che le più famose colonne sonore del mondo del cinema hanno suscitato.

Tutto questo mercoledì 20 dicembre prossimo a partire dalle 19.00, quando l’Orchestra Sinfonica del Molise, per l’occasione ritmico sinfonica, vestirà l’atrio del Responsible Research Hospital di luci, di tutte quelle luci che disegnano Natale e che immediatamente rimandano all’atmosfera più bella e coinvolgente dell’anno ma anche a Broadway, ai suoi teatri, alla sua musica.

A “Very Special Christmas”, il titolo del concerto voluto fortemente a Campobasso per le festività natalizie ed in un luogo dove solitamente si vive altro ma che è giusto sia arricchito anche di musica e di leggerezza, sarà uno scintillio di suoni e di ricordi, che l’OSM, metterà insieme e che permetteranno agli spettatori di immaginarsi ora a braccetto con James Bond ed un attimo dopo per le strade fatte di decorazioni e festoni natalizie, carichi di gioia.

Direttore della serata Stefano Nanni, arrangiatore e concertatore dell’intero programma, affermato pianista, compositore, con alle spalle lunghe collaborazioni partendo da Luciano Pavarotti (per cui ha curato gli arrangiamenti dell’evento benefico ‘Pavarotti & friends’), passando per alcuni fra i più importanti solisti jazz italiani come Paolo Fresu, Gianni Basso, Fabrizio Bosso, e grandi protagonisti della musica pop come Vinicio Capossela e Patty Pravo, per la quale sta curando gli arrangiamenti e

la direzione del nuovo cd. È conosciuto dal grande pubblico come uno dei Direttori d’Orchestra più presenti al Festival di Sanremo, dove ha portato il suo tocco creativo alle esibizioni di Fedez, Francesca Michielin, Gianni Truppi.

Ad evocare ricordi ed emozioni ed a far sperare che quello eseguito non sia mai l’ultimo brano della serata, la stupenda voce di Monia Angeli, cantante, che si esibisce in tutt’Italia e all’estero ed ha collaborato con molti nomi prestigiosi, come Paul Young, Fabrizio Bosso, Franco Califano, Tony Renis. Ha condiviso il palco dei più importanti teatri italiani con Paolo Villaggio, ed attualmente è in tour con Mogol.

L'Orchestra Sinfonica del Molise si è costituita nel 2022; è una tra le nuove nove orchestre d'Italia ammesse al contributo Fondo Unico per lo Spettacolo FUS per l’anno 2022, in relazione al proprio progetto 2022-2024. Tra i suoi obiettivi l’O.S.M. ha quello di portare la musica nei luoghi della cultura promuovendo il settore turistico e favorendo la conoscenza del territorio del Molise, una delle regioni dell'area europea che ha conservato integro il patrimonio culturale e ambientale. L'attività artistica dell'Orchestra Sinfonica del Molise rappresenta inoltre un'occasione lavorativa per tutte le professionalità del settore, regionali ed extra regionali, attraverso produzioni musicali concertistiche, ritmo-sinfoniche e lirico-sinfoniche in territori nazionali e internazionali.

L’evento è rivolto prevalentemente al personale interno dell’Ospedale, per questioni di sicurezza non è aperto alla partecipazione del pubblico.