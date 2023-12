Bis e applausi per Akiho Nishimura e Yulia Moseychuk

TERMOLI. La bravissima clarinettista giapponese Akiho Nishimura, vincitrice del 18° Concorso Internazionale “Saverio Mercadante”, si è esibita al S. Antonio di Termoli domenica 17 dicembre con la pianista Yulia Moseychuk, nell’ambito della XIX edizione di Termoli Musica 23, che sta giungendo alla sua conclusione.

Le musiche scelte hanno spaziato da Robert Schumann, con la Fantasiestücke op. 73, a Carl Maria von Weber con il Gran Duo Concertante op. 48 in tre movimenti, per continuare con la Première Rhapsodie di Claude Debussy e chiudere in bellezza con Introduction et Rondò op. 72 di Charles Marie Widor.

I due strumenti hanno dialogato continuamente in modo delicato, sereno, elegante, sempre vario e vivo. Nishimura ha dimostrato una padronanza del clarinetto eccellente, con un suono dolce, morbido, a tratti deciso che si fondeva in modo perfettamente bilanciato con il pianoforte di Moseychuk, anche lei superlativa.

Dunque un bellissimo concerto, tanto per le musiche eseguite quanto per l’interpretazione offerta da entrambe le artiste, ringraziate infine dal pubblico con calorosi applausi, a cui hanno risposto con un bis.

Termoli Musica chiuderà in bellezza il 2023 con un doppio appuntamento: giovedì 28 dicembre si esibirà il vincitore del Concorso Internazionale “Severino Gazzelloni” Emanuele Orsini (flauto) con Raffaele Maisano (pianoforte); venerdì 29 dicembre si terrà il concerto Viaggio sentimentale nella musica con Jolanta Stanelyte (soprano), Gaetano Di Bacco (sassofono soprano e contralto) e Guido Galterio (pianoforte). Entrambi i concerti saranno come sempre al S. Antonio di Termoli alle 18.