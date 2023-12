Un altro premio "Gazzelloni" a TermoliMusica: Emanuele Orsini con Raffaele Maisano

TERMOLI. Tornerà giovedì 28 dicembre la stagione concertistica di TermoliMusica, organizzata dall'associazione servizi culturali “Ondeserene”, che propone il vincitore del Concorso Internazionale di flauto “Severino Gazzelloni” Emanuele Orsini (flauto) e Raffaele Maisano (pianoforte), a partire dalle ore 18 presso il cinema Sant'Antonio di Termoli. Il programma prevede musiche di Taffanel, Franck, Gaubert, Mouquet.

Emanuele Orsini ha iniziato lo studio della musica e del flauto all’età di 11 anni e si è diplomato col massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni con il M° Claudia Bucchini ed il M° Fabio Angelo Colajanni. Ha studiato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del M° Andrea Oliva, e attualmente studia presso l’Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Stoccarda con il M° Davide Formisano.

È vincitore di numerosi concorsi, tra cui il primo premio al “Premio delle Arti”, istituito dal Miur; il “Concorso Zanella”, con cui ha ottenuto la possibilità di suonare come flauto di fila con l’orchestra filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, sotto la direzione del Maestro Myun-Whun Chung; il Concorso internazionale “Severino Gazzelloni”, dove ha ottenuto il primo premio e tutti i premi speciali disponibili nella categoria A e, nell’edizione seguente, nella categoria B, diventando il primo concorrente nella storia della competizione a vincere due primi premi di fila. Ha ricevuto il premio di “Best Outstanding Young Performer” al Galway Flute Festival 2022, assegnatogli da Sir James Galway in persona. È regolarmente invitato a tenere concerti presso i maggiori festival flautistici italiani, tra cui il FaLaUt Festival ed il FaLaUt Campus, e ha preso parte alla stagione concertistica del “Ticino Musica Festival”, esibendosi insieme a musicisti di importanza internazionale.

Raffaele Maisano consegue il diploma con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli. Nello stesso Conservatorio si laurea in Discipline Musicali al Biennio Accademico di Secondo Livello con il massimo dei voti e lode nella classe del M° Davide Costagliola. Nel 2001 è ammesso alla scuola triennale di Alto Perfezionamento dell’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola.

Ha vinto primi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Ha tenuto concerti da solista, con orchestra e in formazioni di musica da camera a Napoli (Teatro “San Carlo”, “Sala Scarlatti” del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella”), Salerno (“Teatro Verdi”), Teatra Politeama (Palermo), Ravello (Auditorium “Oscar Niemeyer”), Caserta (“Teatro della Reggia”), Salisburgo (“Salzburger Schloss Konzert”), Bruxelles (“Festival Monteverdi”) e in altre città quali Ginevra, Rouen, Murcia, Brescia, Osimo (Teatro “La Nuova Fenice”), Varese, Venezia, Milano (Associazione musicale Dino Ciani), Vicenza, Stresa (Festival Pianistico di Villa Francesca), Gorizia (GoriziaClassica), Chieti (Auditorium del Museo Univeritario), Forli, Roma (“Sala della Conciliazione”, Festival Pianistico Romano). È pianista ufficiale di tutte le attività musicali dell’Associazione Flautistica FaLaUt (FaLaUt Campus, FaLaUt Festival, Concorso “Severino Gazzelloni”). In duo con il pianista Mattia Mistrangelo ha registrato un disco di improvvisazioni per due pianoforti su musiche di J.S. Bach. È docente di Pianoforte al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina.