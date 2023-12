Ultime uscite nel 2023 dell'Orchestra sinfonica del Molise

CAMPOBASSO. Si avvia a conclusione la stagione dei concerti 2023 dell'Orchestra Sinfonica del Molise. Mercoledì 27 dicembre alle 20 al Teatro Savoia di Campobasso e giovedì 28 alle 21 al Teatro Italo Argentino di Agnone, l'Osm diretta da Michele Gennarelli anche socio fondatore dell'Orchestra, salirà in palcoscenico per il Callas Galá insieme al soprano Chiara Bonzagni, interpretando musiche di Bizet, Verdi, Puccini, Mascagni e Giordano. Un anno davvero intenso, proficuo e ricco di risultati che avvicinano sempre di più l'OSM agli obiettivi programmati. Un anno pieno di nuove esperienze musicali, di incontri, di progetti e di tanta passione per il fantastico mondo della Musica che ha spinto l'Orchestra Sinfonica del Molise, spronata e sorretta dall'entusiasmo del Presidente e Direttore Artistico Pino Emanuele e del Vice Presidente Giulio Costanzo, verso traguardi sempre più ambiziosi e stimolanti. Un anno che ha permesso di guardare oltre e di aprire le proprie prospettive a nuove esperienze professionali e musicali.

Biglietti in vendita presso il negozio Fare Musica di Campobasso ed al botteghino dei teatri la sera dei concerti.

Chiara Bonzagni, soprano dalla vocalità lirico/drammatico, specializzata nel repertorio verista, apprezzata dalla critica paragonando sempre la sua voce a grandi esempi del passato, ha ottenuto ampi consensi per le sue interpretazioni nel panorama lirico italiano ed internazionale. Ha lavorato con artisti di chiara fama, tra i quali Fabio Armiliato, Alberto Mastromarino, Alberto Gazale, Laura Brioli, Sarah M’Punga, Luca Salsi, Kristin Lewis, Walter Fraccaro, Enrico Iori, Walter Fraccaro, Katia Ricciarelli. Nel recente Settembre 2023, in una produzione presso Kitakyushu City Opera (Giappone), è stata protagonista, nel ruolo di Santuzza nell’opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Ha lavorato presso Istituzioni ed Enti nazionali ed internazionale, tra i tanti Teatro San Carlo di Napoli, Teatro dell’Opera di Gent in Andrea Chenier di Umberto Giordano nel ruolo di Maddalena, Teatro Goldoni di Livorno in Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni nel ruolo di Santuzza, Teatro di Bilbao nell’opera Il Corsaro di G. Verdi nel ruolo di Gulnara sotto la direzione di Renato Palumbo, Bregenzer Festspiele in Austria nel ruolo di Aida dall’opera lirica Aida di G. Verdi in forma di concerto, Teatro di San Paolo del Brasile in Traviata nel ruolo di Violetta con ottima critica sul mensile specializzato “L’Opera”.