"Viaggio sentimentale nella musica": il concerto di fine anno

TERMOLI. La rassegna TermoliMusica si sdoppia e due ore prima del concerto in programma a Tavenna alle 20, sempre venerdì 29 dicembre, dalle 18 all'ex cinema Sant'Antonio, l’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone il concerto di fine anno "Viaggio sentimentale nella musica".

Protagonisti saranno Jolanta Stanelyte (soprano) insieme a Gaetano Di Bacco (sassofono soprano e contralto) e Guido Galterio (pianoforte), con brani di G. Rossini, S. Rachmaninov, A. Borodin, J.B. Singélée, G. Puccini e J. Nin.

Jolanta Stanelyte, diplomatasi in violoncello e canto presso l’Accademia di Musica di Vilnius (Lituania), successivamente si trasferisce in Italia per perfezionare la conoscenza dell’opera e della vocalità italiana alla scuola di celebri cantanti: Renata Scotto, Maria Luisa Cioni, Luisa Maragliano, Carlo Bergonzi. Nel 2002 ha l’opportunità di conoscere il M° Mstislav Rostropovich – “Una voce che entra nell’anima” dirà, dopo averla ascoltata – e Galina Vishneskaya e seguire i loro preziosi insegnamenti a Londra e Parigi.

È vincitrice di vari concorsi in Italia e all’estero. Interprete in Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Giappone, Stati Uniti, Russia, Polonia, Lituania, Lettonia, nei ruoli principali di opere quali: Tosca, Manon Lescaut, Turandot, Madama Butterfly, Trovatore, Ballo in Maschera, Attila, Aida, Cavalleria Rusticana, Jolanda; in Italia ha cantato insieme ad artisti come L. Nucci, K. Johansson, G. Cecchele, N. Martinucci, L. Maragliano, A. Maestri in produzioni concertistiche e operistiche nell’ambito del Festival Pucciniano di Torre del Lago, del Festival dei Due Mondi di Spoleto, dell’Arena di Verona e delle “celebrazioni Verdiane”.

Nel 2000 ha impersonato Teresa Stolz in un film musicale di Kriss Russman con Riccardo Chailly sulla vita segreta di Giuseppe Verdi, prodotto da MBC, ZDF/ARTE, BBC britannica. È stata invitata in importanti trasmissioni sulla lirica prodotte dalla RAI e da Mediaset e frequentemente viene invitata nelle commissioni giudicatrici di concorsi lirici internazionali. Il 9 dicembre 2011 a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, le è stato conferito il Premio Internazionale Cartagine, importante riconoscimento per meriti artistici. Nel marzo 2017 ha debuttato in un applaudito recital alla Weill Recital Hall di Carnegie Hall a New York.

Gaetano Di Bacco, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Musica dell’Aquila, dal 1984 ha realizzato una rilevante attività concertistica effettuando più di 1600 concerti. Membro del Quartetto di sassofoni Accademia ha effettuato 75 tournée in Europa, Africa, Asia, Medio ed Estremo Oriente, America del Nord e Sud, ha tenuto concerti in sedi prestigiose tra le quali: Mozarteum di Salisburgo, Teatro Teresa Carreño di Caracas, Palau de La Musica di Valencia (Spagna), Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, Konzerthaus di Berna, Museo di Arte Contemporanea di Barcellona, Cappella Paolina al Quirinale, Toronto Downtown Jazz Festival oltre alle più importanti associazioni concertistiche italiane, IUC di Roma, Amici della Musica di Napoli, Barattelli dell’Aquila, Biennale di Venezia, ecc.

Ha effettuato concerti in molteplici formazioni dal duo con il pianoforte, con l’organo a gruppi da camera come solista e come collaboratore con diverse orchestre sinfoniche in Italia e all’estero. Significative sono le collaborazioni con solisti, tra i quali C. Delangle, B. Canino, M. Damerini, P. Gallois, L. Castellani, J. V. Der Roost, M. Placido e con importanti compositori italiani come E. Morricone, V. Fellegara, A. Gentile, F. Mannino, M. Di Bari e altri. Ha partecipato a cinque World Saxophone Congress come uno dei primi rappresentanti italiani. Ha inciso per Nuova Era, Dynamic, Edipan, Iktius e BMG-Ariola, numerose le registrazioni per i maggiori enti radiotelevisivi di tutto il mondo.

Guido Galterio ha studiato pianoforte con Drahomira Biligova e composizione con Alessandro Sbordoni. Si è in seguito perfezionato con Konstantin Bogino presso l’Accademia di Portogruaro e in “accompagnamento pianistico” con Boris Bloch al Mozarteum di Salisburgo. La sua attività concertistica lo ha portato a suonare in importanti sale da concerto quali Hercules Sal di Monaco di Baviera, Weill Recital Hall a Carnegie Hall di N.Y., Auditorio Nacional di Madrid, Teatro dell’Opera di Francoforte, Auditori di Barcellona, Teatro della Maestranza di Siviglia.

È ospite in importanti Festival internazionali e ha collaborato con direttori e solisti di fama internazionale: Luciana Serra, Josè Carreras, Cecilia Gasdia, Nina Beilina, Katia Ricciarelli, Antony Pay, George Shirley, Luis Bacalov, Alberto Zedda, Marco Fornaciari, Angelo Persichilli ecc. e con orchestre nazionali e internazionali. Sue esecuzioni sono state trasmesse da Rai – Radio3, RSI – Radio della Svizzera Italiana, Radio Vaticana, ORF – Osterreichischer Rundfunk, Radio Suisse Romande, SBS Nippon Radio.