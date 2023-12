Un flauto magico, l'esibizione di Margherita Brodski con Raffaele Maisano

TERMOLI. La stagione concertistica TermoliMusica 23 è arrivata alla sua conclusione, tra i preparativi per festeggiare la fine dell’anno e le influenze stagionali che non mancano mai, soprattutto durante i periodi di festa: ecco quindi che nella serata del 28 dicembre, al consueto appuntamento delle 18 all'ex cinema Sant'Antonio di Termoli, si è esibita Margherita Brodski, seconda classificata nel Concorso Internazionale di flauto “Severino Gazzelloni”, accompagnata al pianoforte da Raffaele Maisano.

La ventenne flautista romana ha sostituito Emanuele Orsini, vincitore del Gazzelloni, che avendo contratto il Covid ha dovuto rinunciare alla sua esibizione. Questo però non ha inficiato sulla serata musicale, regalando al pubblico una giovane talentuosa di questo strumento a fiato, che ha incantato tutti per la bravura e la freschezza della sua esibizione.

Margherita Brodski ha suonato in numerose manifestazioni musicali quali Ticino Musica Festival, Falaut Campus, Entroterre Festival, International Flute Workshop, Festival Gazzelloni, Livorno Music Festival, Marche Festival, Castello Reale di Varsavia, nella Filharmonia di Lublino (Polonia) e nel Teatro Reale del Parco Laziensky, ed è stata premiata dalla regina Sofia di Spagna come “allievo più meritevole” della classe di flauto dell’Escuela Superior de Música Reina Sofía. Insieme a Raffaele Maisano, musicista di comprovata esperienza dalla lunga carriera e pianista ufficiale di tutte le attività musicali dell’Associazione Flautistica Falaut tra cui il “Severino Gazzelloni”, hanno interpretato magnificamente le Grandi Fantasie (su Mignon e su Freyschutz) di P. Taffanel, la Sonata di C. Frank e il Nocturno et Allegro di P. Gaubert, come anche La Flute de Pan op. 15 di J. Mouquet, riscuotendo un grande successo nel pubblico, che ha apprezzato l’esibizione e ha lungamente applaudito agli artisti.

Per il finale di stagione ci sarà il concerto Viaggio sentimentale nella musica con Jolanta Stanelyte (soprano), Gaetano Di Bacco (sassofono soprano e contralto) e Guido Galterio (pianoforte), il 29 dicembre sempre al Sant' Antonio di Termoli alle 18.

Nella stessa serata si terrà inoltre, nella Chiesa Madonna dell’Incoronata di Tavenna (CB) alle 20:00, il concerto dell’Orchestra a plettro del Circolo musicale “P. Mascagni”, diretta da Antonio Di Lauro e con Marialuigia Martino (soprano), Costantino Minchillo (tenore) e il M° Piero Ricci (zampogna), per chiudere in bellezza questo anno e salutare con gioia il nuovo in arrivo.