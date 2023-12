La ballerina molisana Angelica Fino protagonista a New York

MOLISE. Angelica Fino sul tetto del mondo. La ballerina isernina in America per il suo nuovo show.

Dopo un anno di successi e soddisfazioni per aver portato le sue lezioni di Salsa Lady Style nel mondo (India, Egitto, e poi in Europa: Austria, Ungheria, Svizzera, Grecia, e molti altri festival nazionali e internazionali in tutta Italia) la ballerina professionista chiude l’anno in bellezza festeggiando l’anno che verrà, con un’ultima tappa straordinaria esibizione nella Grande Mela. Angelica Fino ha calcato il palcoscenico Dell’Empire Mambo New York, diretto dai maestri Adolfo Indacochea e Tania Cannarsa, esibendosi con il suo nuovo Assolo “Todo lo que soy”.

Dopo i titoli italiani e la finale al campionato del mondo di Pasos Libres dello scorso anno la ballerina professionista sta raccogliendo i frutti dei suoi sacrifici e ha la possibilità adesso di portare il suo stile in giro per il mondo.