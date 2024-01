TermoliMusica arriva al Ventennale: si riparte con «Dall'alba al tramonto»

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene" ha presentato la XX Edizione della Stagione Concertistica TermoliMusica2024 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

Presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Termoli Michele Barile, il direttore artistico Giuseppe Nese.

La programmazione di Termoli Musica 2024, sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del finanziamento Fus, dal Comune di Termoli e dall’Azienda autonoma soggiorno e turismo di Termoli.

Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali che sostengono la stagione.





È anche l’occasione per inaugurare la nuova location per questo tipo di eventi, che sarà il nuovo auditorium comunale di via Elba.

Si comincia venerdì 5 gennaio con il Trio Nuages con l’evento “Dall’alba al tramonto", 2 Suggestioni in Musica, poesia e immagini Michele Menardi Flauto Traverso, Ivana Zincone Pianoforte, Flavio Menardi Noguera Testi e voce narrante, pochi giorni dopo, il 13 gennaio “Recital” Beatriz Lozano, (Uruguay) Pianoforte, Nicoletta Latini Pianoforte.

Chiusura il 20 aprile, all’auditorium comunale gli orari d’inizio dei concerti sempre alle 18.





Oggi abbiamo intervistato oltre al maestro Pino Nese, direttore di Ondeserene e Michele Barile, assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo del Comune e in esclusiva anche i due astri nascenti e figli d’arte, Christian e Massimiliano Nese, figli di Pino, col contributo video Nicola Mastrogiuseppe.

