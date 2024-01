"Dall'alba al tramonto": il Trio Nuages inaugura il ventennale di Termoli Musica

TERMOLI. La rassegna concertistica TermoliMusica arriva al ventennale. La nuova stagione debutta stasera, col Trio Nuages, scelto come primo evento dell’inverno 2024, che da quest’anno avrà come palcoscenico l’Auditorium comunale di Termoli di via Elba.

Lo spettacolo “Dall’alba al tramonto–Suggestioni in musica, poesia, immagini”, aprirà la stagione, con Michele Menardi (flauto), Ivana Zincone (pianoforte) e Flavio Menardi Noguera (testi e voce) è in programma dalle 18. In questa XX edizione della stagione concertistica si esibiranno artisti di fama internazionale: dopo il taglio del nastro col Trio Nuages, a seguire il 13 gennaio sarà il duo formato dalla cantante uruguayana Beatriz Lozano e la pianista Nicoletta Latini, con un recital che propone il genere Canzone nelle varie lingue, culture e periodi musicali.

Il 4 febbraio si continuerà al ritmo del flamenco con la danzatrice spagnola Almudena Roca e il pianista Josè Manuel Cuenca; un concerto di pianoforte a 4 mani, L’altra Elena, è previsto per il 10 marzo con Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo. Il 24 marzo si esibiranno artisti del Master di Oboe del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, mentre il 7 aprile sarà la volta dei maestri Giuseppe Nese e Bruno Canino in un duo flauto e pianoforte. La chiusura di questa speciale stagione sarà affidata a Peppe Servillo in L’anno che verrà, con Javier Girotto al sax e Natalino Mangalavite al pianoforte, in un concerto conclusivo che si terrà alla storica sede dell’ex cinema Sant’Antonio di Termoli. Il cartellone degli spettacoli musicali è stato presentato mercoledì 3 gennaio, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune, con la presenza di Pino, Fernando, Christian e Massimiliano Nese, oltre che dell’assessore alla Cultura Michele Barile.