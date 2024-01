Alla cattedrale di Larino va in scena "La Traviata"

LARINO. Rinviata in precedenza, stasera, domenica 7 gennaio 2024, alle 20.30 in Cattedrale, va in scena una delle più grandi opere liriche di sempre, grazie alla Don Luigi M.Aster Band, al coro "Che il Signore ci diriga", alle voci soliste di Antonella Pelilli, Mickael Santoro, Gianluigi Dezzi, al racconto di Gianluca Venditti e alla direzione del M° Clara Galuppo.

«Un appuntamento imperdibile con la storia della musica: "La Traviata" di Giuseppe Verdi. Non mancate!», l'invito dell'amministrazione comunale di Larino.