TermoliMusica nel ventennale, buona la prima

TERMOLI. Il 2024 è appena iniziato e già porta novità musicali nel programma di Termoli Musica, rassegna giunta alla sua XX edizione: inaugurando il palcoscenico dell’Auditorium comunale di Termoli, il 5 gennaio si è esibito il Trio Nuages con lo spettacolo Dall’alba al tramonto – Suggestioni in musica, poesia, immagini, riscuotendo un grande successo nel pubblico in sala.

Composto da Michele Menardi Noguera al flauto, Ivana Zincone al pianoforte e Flavio Menardi Noguera voce recitante, questo trio di origini liguri-piemontesi ha portato in scena uno spettacolo immersivo, fatto di musica e video, alternando pezzi recitati a momenti di sola musica: lo spettatore segue gli artisti in un’immaginaria giornata dall’alba al tramonto, lasciandosi trasportare dalla poesia e dalla musica attraverso suggestioni ambientali e naturalistiche. Molti i pezzi di grandi compositori come Ezio Bosso e Nino Rota, o Miyagi Michio, Ian Clark e Fikret Amirov, e il dialogo tra il flauto Di Michele Menardi Noguera e il pianoforte di Ivana Zincone, sempre misurato e vivo, si fondeva in modo perfettamente bilanciato con i testi magistralmente interpretati da Flavio Menardi Noguera.

Il direttore artistico Giuseppe Nese, ringraziando il pubblico in sala e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, ha introdotto la XX edizione della stagione concertistica, con 7 appuntamenti nella sessione invernale in cui si esibiranno artisti di fama internazionale: il taglio del nastro è stato fatto dal Trio Nuages, e il prossimo 13 gennaio ci sarà il duo formato dalla cantante uruguayana Beatriz Lozano e la pianista Nicoletta Latini, con un recital che propone il genere Canzone nelle varie lingue, culture e periodi musicali. Il 4 febbraio si continuerà al ritmo del flamenco con la danzatrice spagnola Almudena Roca e il pianista Josè Manuel Cuenca; un concerto di pianoforte a 4 mani, L’altra Elena, è previsto per il 10 marzo con Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo.

Il 24 marzo si esibiranno artisti del Master di Oboe del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, mentre il 7 aprile sarà la volta dei maestri Giuseppe Nese e Bruno Canino in un duo flauto e pianoforte. La chiusura di questa speciale stagione sarà affidata a Peppe Servillo in “L’anno che verrà”, con Javier Girotto al sax e Natalino Mangalavite al pianoforte, in un concerto conclusivo che si terrà alla storica sede del S. Antonio di Termoli. Il prossimo appuntamento sarà dunque il 13 gennaio alle 18 all’Auditorium comunale, e vedrà sul palco il duo Lozano - Latini. Abbonamenti e biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets.com.

Galleria fotografica