Sara Ciocca in lizza come attrice "rivelazione dell'anno" ai Ciak d'Oro

MOLISE. Giovanissima attrice molisana nelle nomination per il Ciak d'oro 2023, storico riconoscimento della testata specializzata sul grande schermo più prestigiosa in Italia, parliamo di Sara Ciocca, che i nostri lettori hanno conosciuto negli ultimi anni, grazie alla partecipazione dell'artista in erba in diversi film.

Inserita nella categoria del personaggio rivelazione, per le performance nelle pellicole "Io sono l'abisso", "Improvvisamente Natale" e "Nina dei lupi".

Sara Ciocca ha 15 anni, e nel suo già pingue curriculum cinematografico, ha girato anche “Greta e le favole vere”, “Una famiglia mostruosa 2”, oltre che nella serie “Blanca 2”.

La giovane attrice si divide tra cinema, doppiaggio, musica e danza.

Sosteniamola votando nel referendum del Ciak d'oro.