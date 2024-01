"Non c'è due senza tre": tornano in scena i "Di(a)lettanti

GUGLIONESI. La nuova commedia di(a)lettante: un evento da non perdere! Siamo reduci dalle infinite abbuffate di queste ultime feste natalizie e, si sa, aver trascorso del tempo prezioso in compagnia dei nostri cari è qualcosa che non ha prezzo, di cui non se ne ha mai abbastanza.

È per questo che, i Di(a)lettanti, vogliono offrire a tutti l’opportunità di prolungare questi momenti di puro divertimento, e diciamocelo apertamente, anche di cultura locale, con la proposta della prossima pièce teatrale. La commedia promette il trascorrere di una serata indimenticabile, ricca di risate, emozioni e… qualche colpo di scena. La compagnia non ha bisogno di ulteriori presentazioni, ormai la conosciamo ampiamente. Potremmo dire che è tradizione vederla all’opera, e questa rappresentazione sarà indubbiamente un’autentica dimostrazione di questa piacevole consuetudine. Gli attori, dilettanti, che ricordiamolo, provengono tutti direttamente dalla comunità guglionesana, hanno lavorato duramente per portare in scena uno spettacolo coinvolgente e divertente. Un po' fuori dai canoni per i quali si sono sempre contraddistinti, ma che sicuramente saprà conquistare il pubblico. La passione, l’energia e la voglia di mettersi costantemente in gioco nei role playing dei Di(a)lettanti ci coinvolgeranno in risate, istanti emozionanti, lasciandoci immergere a pieno nel folklore del nostro bel Paese.

La partecipazione all’evento, che si spera sia sentita come sempre, è altresì un’opportunità per sostenere e contribuire alla crescita del teatro locale, rendendo così possibile la realizzazione di futuri spettacoli.

L’appuntamento previsto sarà l’occasione ideale per riunirsi ancora una volta con amici e familiari e trascorrere insieme un momento speciale, all’insegna del verace divertimento.

Non c'è niente di meglio di una commedia dialettale per ridere e rilassarsi mentre ci si lascia coinvolgere dall'atmosfera suggestiva del teatro.

Per non perdere questa straordinaria opportunità di divertimento, prendiamo nota delle date dello spettacolo. Venerdì 26 gennaio alle 21 sarà la sera della prima. Seguiranno due spettacoli al sabato 27 (alle 18 e alle 21) e domenica 28 (alle 18 e alle 21).

Non vediamo l'ora di vederli e sostenerli a teatro!

Non c’è due senza tre! «In un tranquillo paesino, il sindaco Adamo è un uomo ambizioso e determinato a portare avanti i suoi progetti per la comunità. Tuttavia, in questo pittoresco scenario, si nasconde qualcosa che vuole ostacolarlo a tutti i costi.

Ma non è tutto: un gruppo di donne astute e ingenue cerca di ricattarlo per i propri scopi e ad altre il sindaco proporrà alternative di vita. Tra intrighi, colpi di scena e situazioni comiche, questa commedia popolare vi farà ridere mentre seguite le avventure del romantico Adamo e la sua lotta per il potere. Preparatevi a una serata di risate e divertimento, dove nulla è come sembra e il sindaco dovrà fare i conti con una comunità che lo sostiene, ma anche con le insidie che si celano dietro le quinte.

Una commedia irriverente e spassosa che vi farà riflettere sulle dinamiche del potere e sulle fragilità umane, il tutto condito con un pizzico di romanticismo e un tocco di follia. Non perdete l'occasione di assistere a questa commedia che vi terrà incollati alla poltrona fino all'ultima battuta!»