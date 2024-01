Tommy Marone: il giovane producer in rampa di lancio

TERMOLI. Generazione social… cresce. Siamo fieri di essere stati noi ad averlo portato alla ribalta: Tommaso Marone, “Tommy” per gli amici, noi lo conosciamo fin da quando frequentava la scuola dell’infanzia. Oggi è quasi ventenne ed è diventato un giovane in gamba e ben visto nel panorama dei Dj, producer e remixer con sede in Italia.

Tommaso fin dalle sue prime esperienze musicali si è affidato a un totem, termolese come lui, Mark Di Meo; uno dei più importanti produttori della scena house di Los Angeles, nostro gradito ospite in più di una occasione.

Che Tommy sarebbe diventato un top nel settore lo avevamo capito fin da quando ci ha fatto ascoltare le sue produzioni, poi diligentemente ha ascoltato i consigli giusti.

Ospitato su Disisradio.com, una radio che spopola non solo nel Molise sul web, intervistato dai conduttori di primo piano come Silvestro Triggiani e Antonio Maria Triggiani, con loro Tommy ha parlato delle nuove frontiere della "disco", partendo dalle origini.

Tommy Marone ha fatto i suoi primi passi entrando in contatto coi suoni house all'età di 13 anni.

Alla tenera età di 8 anni entra in contatto con le sonorità disco della Motown per poi allinearli con i ritmi elettronici dell'House Music.

È apparso e si è esibito in eventi importanti con re della consolle di fama mondiale come Hector Romero (Def Mix), Kenny Carpenter (Studio 54), Peppe Citarella (Union Records), Chinau e Le Hutin (De La Groove Records), Yass (Defected), Mark di Meo (Defected, Soulstice Music, MTGD), Dirty Channels (Defected-Glitterbox) e Nice7 (Defected-Glitterbox).

Inoltre è uno dei DJ resident del format "House Of Vibes", che organizza eventi di musica House in Italia e America. Ha anche pubblicato alcune produzioni sull'etichetta House "Soulstice Music" gestita e creata da Gerardo Smedile, DJ e produttore di Milano e Mark Di Meo, uno dei più importanti DJ e produttori della scena House di Los Angeles. Si è esibito in molti streaming con canali di rete consolidati della scena underground, godendo di molto successo come "House Nation Music" (ITA) e "Love To Be" (Regno Unito). Inoltre è stato ospite di alcune stazioni radio globali come "Radio Deep" (CH), "WRIR Radio 97.3" (USA). Nel 2022 ha preso parte a uno show case nel periodo dell'ADE (Amsterdam) per conto di "Soulstice Music" esibendosi con Dave Doyle, Hector Romero, Yass, Peppe Citarella; sempre nello stesso anno (2022) ha fatto tappa al "Circle Club" di Milano, abbastanza noto nel Milanese. Nel 2023 è ritornato a Milano ma al "PYT", nuovo club che sta prendendo piede nella movida lombarda. Continua la sua carriera e i suoi progetti, cercando di aspirare sempre più in alto.

Galleria fotografica