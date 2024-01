Poesie ed emozioni nel "Recital" di Beatriz Lozano e Nicoletta Latini

TERMOLI. Poesia ed emozioni sul palco del nuovo Auditorium comunale di Termoli per il secondo appuntamento di Termoli Musica 24, nella serata del 13 gennaio dominata dalla bravura della famosa soprano uruguayana Beatriz Lozano insieme alla pianista Nicoletta Latini, portando in scena un Recital sul genere Canzone nelle varie lingue, culture e periodi musicali. Con la sua voce chiara, morbida, intensa, insieme alla mimica che rispecchia la sua personalità, Beatriz Lozano ha incantato il pubblico in sala, accompagnata dalla bravissima Latini al pianoforte, con cui collabora da tempo.

Lozano ha fatto del canto la sua vita, portandolo in giro per il mondo. Molto attiva in Uruguay, sua terra natale, si è impegnata a diffondere il repertorio da camera sudamericano e in particolar modo quello italiano, promuovendo il patrimonio musicale italiano e la cultura in cui si è formata: proprio per questo è stata di recente insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. La soprano ha dato prova della sua arte attraverso i lied di Mozart, Schubert e Schumann e la romanza da salotto italiana di compositori quali Bellini, Tosti e Rossini. Il pubblico, incantato, ha applaudito a lungo le artiste, che hanno ringraziato con un ampio sorriso e un richiestissimo bis.

Il prossimo appuntamento è per il 4 febbraio alle 18:00 all’Auditorium comunale con lo spettacolo Passìon Andalusa, con la danzatrice di flamenco Almudena Roca e il pianista Josè Manuel Cuenca.