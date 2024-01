"Non c'è Due Senza Tre", il buon umore è di scena coi Di(a)lettanti

"Non c'è Due Senza Tre", il buon umore è di scena coi Di(a)lettanti

GUGLIONESI. “Ecco, il sipario si è chiuso… buona la terza… “non c’è due senza tre”. Grazie al pubblico (5 sold-out) meraviglioso. Un grazie immenso va ai miei attori straordinari, ai collaboratori e a tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo spettacolo, divertente, coinvolgente e spassoso”. Con queste parole il regista Simone D'Angelo ringrazia il numeroso pubblico del Fulvio.

Un'ora e mezza di risate, di leggerezza ma anche di riflessioni.

Non c'è due senza tre, racconta la storia del sindaco Adamo, interpretato magistralmente da Fabio Marcantoni presidente della compagnia teatrale “I di(a)lettanti”.

Giunto alla fine del suo secondo mandato, escogita mille peripezie per potersi ricandidare. Il suo fido segretario comunale, Camillo, interpretato da Rocco Pelusi che ha curato nei minimi dettagli tutta la scenografia, comunica al sindaco che un modo per ricandidarsi ci sarebbe. Il paese deve avere una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti ma ne ha ben 4 in più. Adamo è pronto a tutto, anche a "sacrificare" 4 cittadini.

Ma il primo cittadino deve fare i conti con il suo vice Carmelo, interpretato da Luigi Pollice e da tante donne che frequentano la casa comunale, Gioia interpretata da Marina Scarpone, la signora Antonietta da Marianna Macarlino, Pina da Teresa Arielli e Candida da Lucia Lamanda che si scoprirà essere la compagna, incinta, di Adamo.

Queste donne sono il tallone d’Achille del sindaco che, però, in mente ha solo una cosa: la fascia tricolore e la poltrona.

Già da questi dettagli, la piece fa riflettere e fa fare i conti con la realtà. Perché è usuale additare qualcuno di essere attaccato solo alla poltrona.

Promesse e proposte. Tutto gira intorno al sindaco per la smania del potere.

Durante tutta la commedia, la voce della coscienza, interpretata da Angela D'Auria si fa sentire. Quella voce che serve per fare le cose giuste.

A dare un tocco innovativo alla compagnia, seppur con una piccola parte, è stato Pietro D'Angelo, il bambino figlio del regista che nella commedia è il figlio di Colino, l'idraulico forse un po’ impiccio che arriva sempre al momento “giusto”, per cacciare qualcuno dall'ufficio d3l sindaco.

E così la commedia va in scena tra una battuta e un momento di riflessione. Tra satira e sociale.

Tra giusto e sbagliato.

«Attraverso il filtro umoristico e coinvolgente del teatro, la commedia offre uno spaccato di vita locale ricco di sorprese, colpi di scena e una sana dose di satira. La regia di Simone D'Angelo garantisce una messa in scena avvincente, dando vita a personaggi indimenticabili e situazioni comiche che faranno ridere e riflettere il pubblico. Inoltre, la pièce non mancherà di offrire momenti di riflessione su tematiche sociali attuali, arricchendo l'esperienza teatrale con un tocco di consapevolezza e impegno civico.

"Non c'è Due Senza Tre" è un omaggio al dialetto, al teatro e alla volontà di questa straordinaria compagnia di portare gioia, divertimento e spunti di riflessione alla nostra comunità».

La cultura guglionesana è entrata a far parte delle vite di molti. E infatti, come ci ha raccontato D'Angelo, il pubblico è arrivato da ogni parte del Molise.

«La passione per il teatro sta vincendo in questi giorni. Ed è il motore che ci spinge a fare meglio. Abbiamo sentito applausi, abbiamo visto sorrisi da uomini, donne e bambini che si sono lasciati trasportare in questo meraviglioso momento di condivisione. È stata una scelta precisa quella di aggiungere un bambino nello spettacolo, perché l'obiettivo della compagnia è anche quello di trasferire questa attività teatrale ai bambini. È un segnale di voler coinvolgere i bambini e portarli a teatro. Vorrei portare i bambini sul palco. È un sogno che spero si possa realizzare nel prossimo futuro».

Galleria fotografica