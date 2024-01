"Pasiòn Andaluza" a TermoliMusica con Almudena Roca e Josè Manuel Cuenca

TERMOLI. Con lo spettacolo Pasiòn Andaluza, sul palco di TermoluMusica la danzatrice spagnola Almudena Roca e il pianista Josè Manuel Cuenca. Il concerto è in programma domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18 presso il Sant'Antonio di Termoli. Il programma prevede danze spagnole e flamenco, con composizioni di artisti quali Buendía Picó, Turina, Cuenca, García Lorca, Marchelié e Granados.

Almudena Roca, nata a Cartagena (Murcia), inizia i suoi studi al Conservatorio Professionista di danza di Murcia, dove termina in anticipo il percorso e riceve la lode nella Laurea in Danza Professionale Spagnolo e Flamenco nel 2012. Vince il primo premio per la danza spagnola e il flamenco al concorso Tiempo de Danza di Murcia e ottiene una borsa di studio presso il Conservatorio Superiore della Danza di Madrid “María de Ávila”, conseguendo una laurea superiore in coreografia e performance di Danza Spagnola e Flamenco. Coniuga l’attività professionale con quella accademica, laureandosi con un Master in Flamencologia presso la Scuola Superiore di Musica della Catalogna nel settembre 2018. Nel 2019 entra a far parte della Compagnia María Pagés, dove ha rappresentato “De Sheherazade”, “Yo Carmen”, “An Ode to the Il tempo”, “Sette colpi e un cammino”, “Memoria del garofano”.

Fa anche parte del cast della Compañía de Jesús Carmona insieme a Oscar de Manuel, nello spettacolo “Bailando con Carmen”, e della Compagnia Marco Fiori per il progetto audiovisivo “Un cuerpo es” prodotto da LaCostaProduce. Si esibisce come ballerina solista con il chitarrista di flamenco Carlos Piñana, con il pianista Josè Manuel Cuenca, e in alcuni spettacoli il duo condivide il palco anche con il baritono Luis Santana e con gli attori Emilio Gutiérrez Caba e Maria Galiana. Si distingue come solista della Compagnia di Flamenco e Danza José Antonio Ruiz; Compagnia Antonio Márquez; Compagnia di sangue e razza; Compagnia Lirica di Operetta! Musical spagnolo sotto la direzione di Carlos Vilán; Azienda Clara Ramona & Co; Balletto di Flamenco del Cante de Las Minas La Unión; Balletto spagnolo di Murcia.

Josè Manuel Cuenca Ha studiato pianoforte e clarinetto presso il Conservatorio Superiore di Musica di Córdoba, perfezionandosi in entrambi gli strumenti con un Premio Straordinario di Fine Laurea.

Ha sviluppato una vasta carriera artistica in Spagna, Belgio, Polonia, Germania, Cuba, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Francia, Andorra, Stati Uniti, Venezuela, Austria, Brasile, Croazia, Ungheria, Grecia, Ucraina, Danimarca, Turchia, Italia, Svezia, Libano, Siria, Portogallo, Svizzera, Filippine e Giappone, esibendosi in auditorium prestigiosi, come Carnegie Hall di New York, National Auditorium e Teatro Real di Madrid, Hacettpe Auditorium di Ankara (Turchia), London Southbank Centro “Purcell Room” (Regno Unito), Auditorium della Casa Museo Andrés Segovia in occasione della sua inaugurazione, Palau de la Música (Valencia), Palacio de la Guitarra (Giappone) e molti altri.

Insieme a suo fratello Francisco Cuenca ha realizzato otto album, in cui spicca principalmente la musica spagnola, editi e distribuiti da “Dial Discos” di Madrid. È stato premiato con il Premio Cultura 2001 per un’intera carriera a favore della cultura, nel 2004 ha ricevuto il Premio “Linarenses sin Fronteras” e nel 2010 la medaglia Andrés Segovia dalla Fondazione che porta il nome del celebre chitarrista di Linares.