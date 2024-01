Il Molise accoglie l'Abruzzo: a Termoli sbarca il festival "Jamme Bbelle"

mer 31 gennaio 2024

CAMPOBASSO. Pasquale De Rubeis, detto Vracalone, è un vecchio avido e burbero che per vivere presta soldi con interessi. Circondato da personaggi disperati e mediocri, nessuno di loro lo ama davvero ma tutti hanno comunque bisogno di lui. La svolta giunge quando la morte di Vracalone sta per avvicinarsi, scatenando una spietata e comica corsa alla sua fortuna: tra equivoci, risate e clamorosi colpi di scena.

È l'esilarante trama di "S'ha morte Vracalone", commedia dialettale abruzzese in tre atti, scritta e diretta da Michele Ciulli. Lo spettacolo, che rientra nella seconda edizione di Jamme Bbelle, è in programma domenica 4 febbraio alle 18 a Termoli, presso l'auditorium Santa Maria degli Angeli in Difesa Grande.

Il divertimento è assicurato con l'associazione teatrale "Per stare insieme" di Pescara, che in ben 16 anni di attività ha partecipato da protagonista a tante e importanti rassegne teatrali e manifestazioni culturali ed è molto nota sul territorio.

Il Molise accoglie dunque i "cugini" d'Abruzzo e lo fa, in linea con lo spirito del festival Jamme Bbelle, con forte senso di fratellanza, amicizia e voglia di contaminazione. Il tutto legato a doppio filo alla passione e alla leggerezza che da sempre contraddistinguono il teatro popolare.

Evento quindi davvero da non perdere quello in programma il 4 febbraio a Termoli, per prenotare i biglietti basta rivolgersi a nic.licursi@gmail.com - 327 956 6623.