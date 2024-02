"Un sogno diventato realtà", Mariachiara Sacchetti arriva dall’Aloha a Sanremo

TERMOLI. Un sogno diventato realtà. Così Mariachiara Sacchetti arriva dall’Aloha Park Hotel a Sanremo.

Mariachiara Sacchetti, classe 1988 nata Roma e da sempre vissuta nella capitale lavora da anni nelle più importati radio italiane, che siano web o FM, attualmente impegnata in Radio Cecchetto di Claudio Cecchetto e in Radio Italia Anni 60 di Patrizio Polifroni alla conduzione del programma “Dillo a Sac”, molisana di adozione essendo lei una delle receptionist dell’Aloha Park Hotel di Campomarino Lido già noto per diverse iniziative benefiche, approda a Sanremo 2024 come speaker ufficiale nelle dirette radiofoniche intente ad intervistare i partecipanti al Festival in onda dal 6 al 10 febbraio prossimo.

Un traguardo importante per chi crede che il Molise sia meno rispetto alle altre come arte ed evoluzione.

Mariachiara lo ha scelto per viverci e per amarlo.