Orchestra sinfonica del Molise: la terza stagione concertistica

CAMPOBASSO. Il presidente dell'Orchestra sinfonica del Molise svela il programma dei concerti nella terza stagione musicale (2024).

«Per il Giubileo 2025, Geoff Westley con De André Sinfonico per i 25 anni dalla morte del cantautore genovese, la musica contemporanea di Ivan Fedele, le grandi sinfonie della musica classica, la ritmico-sinfonica di Stefano Nanni ed il BeethovenFest ideato dal Maestro Michele Campanella: alcuni dei contenuti della presentazione alla stampa ed a tutta la comunità del territorio, della terza Stagione dei Concerti dell’O.S.M. – Orchestra Sinfonica del Molise.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 21 febbraio alle ore 10 nella sede dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise presso il Palazzo Gil di via Milano a Campobasso, con il Presidente e Direttore Artistico dell’Osm Pino Emanuele, il vice presidente Giulio Costanzo, l’Assessore alla Cultura della Regione Molise Salvatore Micone, Stefano Nanni pianista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, il produttore discografico, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore britannico Geoff Westley e tanti altri artisti che contribuiranno alla lunga stagione del concerti 2024 dell’Orchestra Sinfonica del Molise.

Quella 2024 è una stagione particolarmente importante per l’Orchestra Sinfonica del Molise che si appresta a vivere l’ultimo anno del triennio per il quale è stata ammessa al contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo Fus e che punta a diventare Orchestra Stabile.

La stagione si aprirà con il Concerto di Inaugurazione il 24 marzo al Teatro Savoia di Campobasso. In programma lo Stabat Mater di Pergolesi, diretto dal Maestro Francesco D’Ovidio. Per l’occasione ci sarà la prolusione dell’architetto Franco Valente e in scena sculture realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Manuppella” di Isernia a cura dello scultore Ettore Marinelli.

Ulteriori ed approfonditi dettagli della Stagione 2024 saranno forniti nel corso della conferenza stampa del prossimo 21 febbraio».