"O' miedeco d'e pazze": il teatro popolare non tradisce mai

TERMOLI. Il festival di cultura popolare Jamme Bbelle non tradisce e gremisce l’ampio auditorium Giovanni Paolo II del quartiere Santa Maria degli Angeli, a Termoli.





Domenica scorsa, 18 febbraio, terza serata dell’edizione 2024 della rassegna targata Uilt. Una sala stracolma come non mai di spettatori attenti e divertiti che hanno applaudito i bravissimi attori del "Gruppo Teatrale Non Stabile Samuele Colavita" di Sant'Elia a Pianisi.

La Compagnia ha portato in scena una commedia del teatro classico napoletano "O' miedeco d'e pazze" di Eduardo Scarpetta.





L'esilarante commedia è stata molto apprezzata dal pubblico che alla fine ha tributato un lungo e caloroso applauso agli attori e a tutta la compagnia che con le altre compagnie della Uilt Molise (unione italiana libero teatro) sta portando in diverse sale del Molise un teatro divertente, spassoso e leggero, riscuotendo ovunque tanto consenso. Il Festival proseguirà fino a metà maggio con lo scopo di coinvolgere tanta gente, promuovendo il teatro popolare.





Un ringraziamento speciale a Nicola Mastrogiuseppe e a Nicolangelo Licursi.