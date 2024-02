La nuova hit di Mark Di Meo, pronti a ballare!

TERMOLI. Quando un termolese lascia la propria terra, lo fa per cercare un futuro lavorativo o di studio migliore. Ed è questa la storia di un ragazzo che noi conosciamo bene, sin da bambino.

Stiamo parlando del famoso producer Mark Di Meo. Volato oltreoceano, in California, di lui per un po’ di tempo non abbiamo avuto notizie. Poi, il boom.

Negli States ha trovato il suo mondo, la sua strada portando in alto le sue origini e la sua termolesità.

Nel tempio dei producer musicali mondiali, il nostro Mark si è fatto strada e si è affermato come grande dj grazie alla sua bravura e alle sue produzioni. Dj internazionale, produttore, remixer e Ceo di Soulstice Music Label. Le sue apparizioni includono i più grandi centri di clubbing in tutto il mondo. Da Italia, Grecia, Spagna, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Cina, Messico, Germania, Costa Rica, Emirati, Angola, Isole del Mozambico, Polonia, Giappone, Corea del Nord, Sud Africa e altro ancora. Mark ha suonato al fianco di grandi come Louie Vega, Kerri Chandler, Terry Hunter, Joe Claussell, Kenny Dope, Hector Romero, Kenny Carpenter e molti altri.

Attualmente sta lavorando con alcune delle migliori etichette House del mondo come Defected, Soulstice Music, Quantize, Solid Ground, King Street Sounds, Reel People Music, Sedsoul e la lista continua. È l'ideatore e organizzatore di "Soulstice Music Celebration", "House of Vibes" e "Suevian" che sono alcuni dei più grandi Soulful & Deep House Party in Italia e in tutto il mondo (Miami WMC, ADE Amsterdam...).

Per capire la statura artistica di Mark Di Meo, vi invitiamo a dare un'occhiata alle classifiche di musica internazionali del settore di cui Di Meo è un producer di grande successo.

E oggi, Mark è pronto a farci ballare con un nuovo lavoro, una nuova hit. Infatti, lo scorso 16 febbraio, è uscito con l’etichetta discografica AnotherRhythm Records, la nuova canzone che si chiama “Tomala” con Mark Di Meo Feat. Fatboi.

La canzone appena uscita è supportata da artisti di fama internazionale, online su tutte piattaforme, i vari TiKTok sono in arrivo Mark Di Meo, Fatboi - Tomala (Official Visualiser) (youtube.com). Un brano che ti prende per il suo ritmo caliente.

Mark è la nostra star internazionale che porta in alto il nome della sua città, e il suo lavoro, la sua passione possono diventare l’esempio per i tanti ragazzi che sognano un futuro in grande.