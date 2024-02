Pierino e il lupo, incanta l'Orchestra del Conservatorio Perosi

GILDONE. Nella splendida cornice della Chiesa parrocchiale di San Sabino, si è esibita ieri sera l'orchestra del Conservatorio Perosi di Campobasso. La lacations è una Chiesa realizzata in epoca medievale che custodisce una importante tela del 1542 raffigurante Sant'Antonio Abate.

L'edificio adibito al culto, nel 1690, subisce un'importante ristrutturazione, che ha segnato nel tempo l'attuale struttura architettonica ancora oggi esistente. In questa preziosa chiesa molisana, s'intrecciano stili e artisti di varie epoche storiche, e qui che l'orchestra del Conservatorio Perosi di Campobasso, con i suoi elementi, ha saputo dare maggiore splendore alla serata, trasformando così, quasi d'incanto, e con le sole note, le bellezze artistiche e architettoniche presenti in chiesa in un autentico scenario da favola. L'orchestra è l'orgoglio della musica e della cultura molisana, ha riscosso numerosi successi in ambito regionale e nazionale.

È stata sapientemente rappresentata, davanti ad un folto e attento pubblico (la chiesa gremita), la Favola Sinfonica dal titolo Pierino e il Lupo, op.57 per orchestra e voce narrante (1936), del compositore russo Sergej ProKofiev (Soncovka, Ucraina 1891 - Mosca, Russia 1947). La prima esecuzione di quest'opera si è tenuta a Mosca presso il Teatro Nezlabir il 2 maggio 1936.

Lo scopo di questa manifestazione, a Gildone, è di fare conoscere attraverso la fantasia della musica l'orchestra del conservatorio e i suoi elementi.

L'opera eseguita dall'orchestra è un capolavoro della un musica, oltre, ai musicisti, l'esecuzione si è avvalsa di una voce narrante come quella della bravissima artista Beatrice Nicodemo, mentre la direzione dell'orchestra è stata eseguita dal M.° Luciano Fiore. Lo spettacolo è compresso nella rassegna "Palcoscenici Molise".

Ritornando aI Compositore, Prokofiev oggi può essere considerato di estrema attualità, infatti con la sua musica potrebbe essere un valido strumento per il suo paese in guerra, un autentico ambasciatore di pace. Infatti l'autore della stupenda Favola Musicale nasce a Soncovka nell'attuale Ucraina (oggi terra martoriata dalla guerra) da una famiglia benestante russa. Il padre di Sergej nativo di Mosca era un agronomo e amministratore di una azienda agricola di SoncovKa. Sergej Prokofiev fin da subito mostra le sue spiccate doti per, la più nobile delle arti, la musica e a cinque anni scrive una breve melodia dal titolo il Golp indiano, a sette anni inizia a studiare il pianoforte sotto la guida della madre. Nel 1904 si trasferisce a San Pietroburgo, per studiare musica al Conservatorio, mentre il padre rimane in Ucraina. Ben presto il suo talento viene apprezzato dal grande pubblico, tanto che la rivista Musika lo definisce " Un fenomeno luminoso e sano".

La trama di questa favola è molto semplice: Pierino, pur disobbedendo al nonno, con grande coraggio cattura il lupo nella foresta e lo consegna ai cacciatori, per cui nonostante la disobbedienza iniziale egli diventa un eroe positivo per aver liberato la foresta e gli altri animali dalla paura del lupo cattivo.

L'opera eseguita dall'orchestra del Conservatorio, è stata molto apprezzata ed è stata definita una magnifica perla, un'opera d'arte realizzata con professionalità, eleganza e tanta passione che ha fatto sognare il pubblico presente. La lodevole rappresentazione dell'orchestra del Conservatorio Perosi ha riscosso un grande successo anche tra i bambini delle scolaresche intervenute.

A fine del concerto il sindaco di Gildone, Nicola Vecchiullo, nel saluto ha espresso tutta la sua gratitudine personale e di tutta la sua comunità verso il Conservatorio Perosi e all'Assessorato Regionale alla Cultura che hanno reso possibile tale iniziativa.

E infine, un augurio, che le note di questa serata possano volare alto nel cielo, fino ad arrivare, in quelle terre lontane martoriate dalla guerra, dove è nato e vissuto in parte, proprio il Compositore Prokofiev, sperando che le note dell'artista possano far risvegliare, nei cuori degli uomini in lotta, il desiderio di far tacere le armi e fare ritornare la Pace.

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica