La compagnia "Drago D'oro" in scena a "Jamme Bbelle"

ABRUZZO-MOLISE. Atessa, oggi. Clementina non fa altro che ripetere, dalla mattina alla sera, che la soluzione a tutto è la totale devozione al Signore. Lo ricorda al marito Filippo, alla figlia Maddalena, alla fidata amica Isabella e persino alla vicina di casa Emma: una carrellata di personaggi tanto improbabili quanto autentici e situazioni spesso grottesche che esasperano la realtà, in cui la verità si cela dietro le troppe apparenze del mondo attuale...

“Io non so niente” è una commedia in due atti di 80 minuti scritta e diretta da Paolo Villanese, l'ultimo 'gioiello' offerto da Jamme Bbelle, il festival del teatro popolare organizzato da UILT Molise e giunto alla seconda edizione.

Lo spettacolo, precedentemente fissato alle 21, è in programma alle 18 di sabato 2 marzo presso il teatro Italo Argentino di Agnone.

Dopo i successi del debutto campobassano e del doppio appuntamento termolese (clamorosi sold out), Jamme Bbelle arriva quindi in Alto Molise con la compagnia Drago D'Oro di Atessa (Chieti), attiva ormai da 16 anni e molto nota in Abruzzo per le sue commedie dialettali.

