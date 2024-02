La magia di Elvis rivive attraverso le performance di Joe Bavota

LARINO. Sono iniziati già a febbraio 2024 i preparativi per la nuova tournée in ricordo di Elvis Aaron Presley, è quasi tutto pronto per ripartire con uno dei più grandi spettacoli dedicati al mito in Italia…tante prove sono state effettuate in questo nuovo live in preparazione in cui sono riconfermati gli ormai fedelissimi musicisti a partire dal pianista maestro Salvatore Langiano, grande amico di Joe Bavota nonché protagonista di un ruolo importantissimo che lo stesso Joe gli ha affidato come la direzione musicale da responsabile del gruppo per lo spettacolo. Son già passati 10 anni da quando Salvatore Langiano riveste questo ruolo con grande responsabilità e serietà. Troveremo sul palco al fianco di Joe anche il bassista Diego Zampacorta, il batterista new entry Lorusso Luigi, alla chitarra il docente di musica Maurizio Santamaria, al sax il docente Angel Iatesta, alla tromba Francesco Russi, i cori saranno affidati alla storica corista Carmen Lalli che dopo quattro anni di assenza torna sul palco con Joe Bavota; il ruolo di Priscilla Presley nello spettacolo è affidato a Monica Declame oltre che direttrice di scena per la logistica dello spettacolo Elvis is Back.

Si riparte con le date programmate e in definizione: il 9-03-2024 dalla sua Larino al park hotel Campitelli in occasione della festa annuale della Fidas-donatori di sangue Molise. A Larino ha già tenuto un concerto per il memorial di Presley il 16 agosto scorso con grande successo. Ad accoglierlo, al suo arrivo in piazza in limousine personale ed altre auto americane come la Cadillac eldorado coupé, modello appartenuto al King nel 1969 e l’ultima Camaro zl1 vista nel film “Fast and Furious 10”, il tutto avvenuto in piazza davanti alla cattedrale storica di Larino con l’organizzazione di “ViviLarino” in occasione di “Larino Graffiti”. Successivamente sarà impegnato in uno dei più grandi eventi fieristici nazionali come “Roma incontra il mondo” con prima tappa nella capitale, esattamente a Roma in fiera, padiglione America nei giorni 21-22-25-27-28 aprile e 1° maggio 2024 dove Je sarà in concerto con oltre sei live al giorno per far rivivere ai fans il mito di Elvis insieme al fidato amico e maestro salvatore Langiano ed il resto della troupe. In fase di definizione anche altre date in Campania, Abruzzo, ma anche in grandi città come Ancona, Bologna, Alessandria e naturalmente il suo amato Molise.

Le date dei prossimi eventi saranno man mano disponibili nelle sue pagine social. Dopo la partecipazione in televisione nella trasmissione “Fake Show”, Joe Bavota parteciperà ad un'altra trasmissione televisiva che, per il momento non può essere rivelata. Quindi è ormai quasi tutto pronto per rivivere il mito con il nuovo tour “Elvis is Back 2024” nei panni del re del rock&roll interpretato dall’unico e indiscusso cantante sosia italo-canadese orgogliosamente molisano.