"L'altra Elena": concerto letterario a TermoliMusica2024

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” organizza il Concerto Letterario L’altra Elena a cura della Casa del Libro di Termoli, con le pianiste Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo insieme a Fatima Fraraccio (voce recitante), domenica 10 marzo 2024 alle ore 18 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli. Il programma prevede musiche di Debussy, Fauré, Chopin, Ravel per pianoforte a quattro mani.

Rosanna Carnevale, scrittrice e pianista, insegnante per oltre un trentennio, è attualmente direttore editoriale della Cosmo Iannone Editore. Nel 2015 ha esordito con il romanzo Andante affettuoso, dedicato a Giuseppe Maria Marangoni (1866-1945), virtuoso del contrabbasso e compositore di cui l’autrice ha interpretato la musica in duo con Giuseppe Ettorre, primo contrabbasso dell’orchestra del Teatro alla Scala. A questo libro seguono nel 2019 il romanzo In solitudine e nel 2022 la raccolta di racconti Ora pro nobis.

Andreina Di Girolamo è stata definita “agitatore culturale di energia infinita”. Ha proposto progetti di promozione della musica per Enti, Istituzioni e Associazioni culturali; è stata responsabile dal 2016 al 2019 della direzione artistica dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso. Ha scritto della vita e delle opere dei compositori Corradino D’Agnillo e Franco Paolantonio e ne ha curato l’edizione critica dei manoscritti assieme a Bernadette Tripodi. Ha esordito nel 2018 con il romanzo Melodia Op.1, dedicato proprio al compositore Franco Paolantonio; il suo secondo romanzo, Una bolla di tempo perfetto, è dedicato a Elena Ciamarra, pianista e pittrice.

Entrambe condividono l’amore per l’arte, la musica e la scrittura, ed entrambe – l’una nel 2018, l’altra nel 2019 – sono state insignite del Premio “Donna Dell’Anno” per il settore Cultura dall’Associazione Promozione Donna.

Fatima Fraraccio, laureata in Lettere Classiche a Firenze, è direttrice artistica del centro culturale Epica Villa Artemide a Frosolone, dove conduce il ciclo Teseide. È socia fondatrice dell’associazione culturale Pragma, autrice della raccolta poetica In tante vite quanti sono i giorni, editor della BigBox Edizioni di Termoli e segretaria di edizione del format SmallTalk con la regia di Charles Papa.

Tre donne che portano in scena uno spettacolo in cui la musica si fonde con le storie di due pittrici, raccontate nei libri In solitudine e Una bolla di tempo perfetto, incrociandosi sui temi dell’arte e della vita.