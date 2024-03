Romanzi e musica, l’intreccio perfetto del concerto letterario “L’altra Elena”

TERMOLI. Romanzi e musica si sono intrecciati per dare vita al concerto letterario L’altra Elena grazie alla Casa del Libro di Termoli, che ne ha curato i dettagli organizzativi nell’ambito della XX edizione di TermoliMusica 24, portandolo in scena il 10 marzo all’ex cinema Sant'Antonio.

Le pianiste Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo, entrambe con una lunga esperienza artistica sia musicale che letteraria, hanno proposto il repertorio francese per pianoforte a quattro mani, da loro sempre amato e praticato, affiancate dalla recitazione di Fatima Fraraccio, che ha saputo coinvolgere il pubblico accompagnandolo nelle storie di due donne, raccontate nei libri In solitudine (di R. Carnevale) e Una bolla di tempo perfetto (di A. Di Girolamo), incrociandosi sui temi dell’arte e della vita.

In un angolo appartato di meravigliosa Italia, Elena Ciamarra vive intensamente la sua esperienza creativa e umana, mentre l’ottantenne Elena Araldi combatte indomita le nebbie dell’ispirazione e l’età che avanza inesorabile. Entrambe pittrici, due donne di gran temperamento – una realmente esistita, l’altra di fantasia – affiorano dalle pagine, assolute protagoniste della propria esistenza, e alternandosi da una narrazione all’altra trasportano il pubblico in mondi affascinanti, accompagnati in maniera perfetta dalle musiche di Debussy, Fauré, Chopin, Ravel.

Uno spettacolo che ha registrato una sala gremita, dove le artiste hanno riscosso unanime apprezzamento dal pubblico soddisfatto, che le ha applaudite lungamente.