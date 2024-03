A luglio il nuovo Termoli Jazz e torna in Piazza Duomo

TERMOLI. Ufficializzata la decima edizione del Termoli Jazz.

Torna a luglio il Termoli Jazz e torna in Piazza Duomo. Giunto alla sua decima edizione, il festival quest’anno si terrà, come consuetudine, a fine luglio e con una line-up di assoluto livello. Diamo appuntamento al nostro pubblico per il 25, 26 e 27 luglio 2024 in Piazza Duomo. Il programma sarà comunicato nel dettaglio nelle prossime comunicazioni, stampa e social.