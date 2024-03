Oboe e pianoforte in concerto al Termoli Musica 2024

TERMOLI. L'associazione "Ondeserene" propone il concerto in collaborazione con il Master della classe di Oboe del M° Alessandro Baccini del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, con gli artisti Nelson David Nuñez Medina (oboe) e Pierluigi Carbonara (pianoforte), domenica 24 marzo 2024 alle ore 18 presso il Sant'Antonio di Termoli. Il programma prevede Sonate di C. Saint-Saëns, P. Hindemith, F. Poulenc.

Nelson David Nuñez Medina, venezuelano, inizia gli studi musicali a 14 anni alla Scuola di musica “Niños Cantores del Zulia” a Maracaibo con S. Smirnoff. Prosegue i suoi studi al Conservatorio di musica S. Bolívar di Caracas, all’Universidad Experimental de las Artes e all’Accademia Latinoamericana d’oboe, con A. E. Medina. Ha frequentato corsi internazionali con A. Wittmann, L. Varcol, G. Ghetti, M. Bourge, G. Hernandez, O. Doise, A. Loppi, K.F. Wentzels, D. Walter, A. Bernardini e con i membri del quintetto di fiati di Berlino. Dal 2016, in Italia, continua gli studi musicali al Conservatorio G. Verdi di Torino con B. Oddenino e R. Turola conseguendo le lauree con il massimo dei voti. In Italia, come in Venezuela, ha suonato in teatri importanti con orchestre di alto livello. Ha insegnato il metodo del “Sistema de musica Venezolano” e oboe al “Centro di formazione musicale di Torino” e dal 2021 è maestro di musica all’Istituto Sociale di Torino. Dal 2022 frequenta un Master in oboe presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia sotto la guida del maestro Alessandro Baccini.

Pierluigi Carbonara inizia lo studio del pianoforte con R. Gisotti, diplomandosi, giovanissimo, presso il Conservatorio di Bari, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel 2011 è terzo premio al XVII Concurs de Piano “R. Viñes”, a Lleida (Spagna). Risulta I Premio al 21° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”, al 1° Concorso internazionale “A. Baldi” di Bologna, al 12th European Grand Prize of Music “Mendelssohn Cup”, al 4° Concorso Musicale Internazionale “Città di Francavilla Fontana”, al 13° Concorso Nazionale di Musica “I. Strawinsky” e al Festival Artistico Internazionale “I Colori dell’Arte”, Primo Premio Assoluto al 2° Concorso Europeo “S. Nicola giovani”, al 1° Concorso Internazionale “G. da Venosa” e alla IX Rassegna Nazionale “Giovanissimi Talenti”. Perfezionatosi con M. Somma e L. Margarius, ha preso parte a masterclass con R. Risaliti, L. De Fusco, P. Rattalino, M. Marvulli e R. Bahrami. Si è laureato in Ingegneria Meccanica a ventiquattro anni presso il Politecnico di Torino, dopo un periodo di ricerca alla McMaster University di Hamilton (Ontario), quale vincitore di borsa di studio.