"Frammenti d'amore", il tour di Maria Carmela Mugnano

TERMOLI. La scrittrice termolese Maria Carmela Mugnano continua a raccogliere proseliti, riconoscimenti e premi in giro per l’Italia.

Termolese di nascita, romana d’adozione, Maria Carmela ha pubblicato nel 2010 il romanzo “L’Isola di cristallo”, a cui è seguita “La sorgente del mare o Ventiquattro personaggi in cerca… d’amore”, monologhi in prosa poetica che l’autrice ha portato in vari paesi del Molise con un evento dal titolo “Ventiquattro Personaggi per una Regione". Ha vinto concorsi nazionali di Poesia e di Teatro, come il “Premio Ipazia alla nuova drammaturgia” a Genova sia nel 2017 che nel 2018, il Premio della Critica a Castrovillari, il “Premio Murgo” a Gioiosa Marea nella sezione Violenza contro le donne, il “Premio Fiori sull’acqua” a Imola, il “Premio Efesto, città di Catania”, il “Premio letterario europeo” a Piediluco, il Premio Adriatico. Un suo testo teatrale sui valori della Resistenza ha debuttato alla Spezia, nel 2019, con importanti patrocini istituzionali e un estratto di questo testo ha fatto parte nel 2018 della rassegna teatrale nazionale “Tempi di guerra”, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l’Anps della Spezia ne è stato fatto un progetto per le scuole italiane. Attualmente porta in giro con la Compagnia Krios Teatro il testo “Frammenti d’amore”, dedicato a Joanna Bonger Van Gogh. Scrive articoli-saggi sui territori.

Una nostra cara amica è Maria Carmela e così l’abbiamo contattata. «Ho avuto un periodo molto intenso in cui, nel breve giro di pochi giorni, abbiamo realizzato tre eventi teatrali e letterari di tre mie opere. Il 25 febbraio al TeatrEllo di Cascina è stato rappresentato "Frammenti d'amore", dedicato a Joanna Bonger Van Gogh, dalla Compagnia toscana Krios Teatro con la quale portiamo il testo teatrale in diversi territori. È un vero e proprio spettacolo di teatro, musica e tele che riproducono i capolavori di Vincent Van Gogh, quadri che sono una presenza viva sul palco. Il 1°marzo gli alunni dell'Istituto Marconi di Siderno hanno rappresentato con grande partecipazione, e commozione da parte del folto pubblico, "Se siamo qui e non altrove..." il testo che porto nelle Scuole con le Anpi territoriali e l'Anps de La Spezia. L'8 marzo sono stata al Teatro De Filippo di Cecina con la lettura interpretata di monologhi tratti dal mio libro "La Sorgente del mare, o Ventiquattro Personaggi in cerca d’amore", testi letterari da me portati in Molise in un piccolo tour di diversi anni fa».

Galleria fotografica