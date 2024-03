L'illusionista di Termoli Andrea Geminiano torna in tv

TERMOLI. Ha partecipato alla rubrica "Generazione Social”, è stato intervistato diverse volte da noi per raccontarci i suoi progetti (fin ora tutti realizzati), dopo averlo visto impegnato in Teatro e nelle nostre piazze (anche in altri posti in contesti nazionali), torna in Tv l’Illusionista di Termoli.

Andrea Geminiano di soli 19 anni, (per altro non nuovo al piccolo schermo, dove è già stato ospite di emittenti nazionali, dalla Rai a Sky) è pronto a tornare in TV, più precisamente questo venerdì 22 marzo 2024 su Italia Channel (canale 123 del DDT) alle ore 20. La puntata sarà ritrasmessa in replica anche sull’applicazione (VIDEOAPP ITALY), e sarà visibile h24.