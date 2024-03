Pillole dell'estate termolese 2024: il ritorno di Mario Biondi al teatro Verde

TERMOLI. Larino chiama con Max Gazzè a San Pardo, Termoli risponde con Mario Biondi ad agosto, nel pieno della stagione estiva, al teatro Verde. Biglietti in vendita per l'esibizione del 6 agosto, inserita come una delle date di spicco dell'estate termolese 2024.

Ricordiamo che sempre al teatro Verde ci sarà Cristiano De André il 13 luglio. Insomma, una pillola dopo l'altro si cominciano a svelare gli eventi che saranno tra i più attesi della stagione turistica.

Un gradito ritorno per una delle voci più calde del panorama musicale, che avemmo proprio modo di gradire in una edizione dell'estate termolese, sempre al teatro Verde, era il 14 agosto 2013.