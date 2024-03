"L'anno che verrà", Peppe Servillo a Termoli omaggia Lucio Dalla

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” comunica che sono aperte le prevendite per il concerto spettacolo di Peppe Servillo “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla, con Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano) e Natalio Mangalavite (pianoforte), che si terrà sabato 20 aprile 2024 alle ore 18.30 presso il S. Antonio di Termoli.

“Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia”.