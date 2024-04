I "Sud sound system" alla festa della Madonna di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Saranno i "Sud sound system" i protagonisti della festa in onore della Madonna di Bisaccia e di San Nicola, il prossimo 17 maggio a Montenero.

Una serata all'insegna del raggaemuffin, con il trio pugliese che canterà le canzoni del loro repertorio. Da "Le radici ca tieni", passando per "Sciamu a ballare", "Dammene ancora" e "Acqua per sta terra", per citarne alcune.

Il complesso pugliese esegue musica raggaemuffin e dancehall reggae, pertanto ritmi giamaicani riarrangiati in chiave salentina, senza lesinare classiche sonorità locali come pizzica e taranta. Attivi dal 1989, i Sud Sound System hanno all'attivo nove album in studio e uno dal vivo, oltre alle raccolte e ai singoli. A Montenero si esibiranno insieme al dj Papa Leu Selecter.

La festa della Madonna di Bisaccia e di san Nicola di Bari si svolgerà come di consueto nei giorni 16 e 17 maggio.