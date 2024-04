Pianoforte e flauto, standing ovation per il duo Nese e Canino

TERMOLI. Un duo di flauto e pianoforte di magistrale bravura si è esibito sul palco del Sant'Antonio, per il consueto appuntamento di domenica 7 aprile per Termoli Musica 24.

Parliamo del flautista Giuseppe Nese, direttore artistico della rassegna considerato «uno dei flautisti italiani più interessanti della sua generazione» e lodato da Goffredo Petrassi per la «padronanza tecnica e l’efficacia esecutiva», e di Bruno Canino, pianista dalla lunga carriera di concertista e camerista in tutto il mondo, distintosi in concorsi internazionali e dedicandosi in modo particolare alla musica contemporanea.

Con un repertorio di non facile esecuzione, i due artisti hanno proposto alcune delle pagine più significative del repertorio per flauto e pianoforte nell’Europa tra la fine del ’700 e il ’900, caratterizzato dalla presenza delle sonate di due autori di cui ricorrono gli anniversari della morte: i 60 anni per F. Poulenc ed i 70 anni per S. Prokofiev. In apertura del concerto la sonatina in Fa magg. attribuita a W. A. Mozart ma probabilmente scritta da Leopold Mozart, a chiudere il periodo elegante del classicismo, per poi addentrarsi in pieno romanticismo con l’opera più rappresentativa per flauto quale l’Introduzione, tema e variazioni tema del Lied “Trockne Blumen” da “Die schöne Müllerin” di F. Schubert. Brani che i due artisti hanno saputo interpretare esaltandone ogni sfumatura, con grande capacità tecnica e freschezza esecutiva.

«È un grande onore esibirsi con il Maestro Canino», le parole di Nese nel ringraziare il grande pianista per il suo ritorno a Termoli Musica, che ha accolto con un sorriso la standing ovation del pubblico in sala. Pubblico che si è lasciato incantare dal dialogo dei loro strumenti per quasi due ore di concerto, restituendo agli artisti lunghi applausi.

Termoli Musica sta per concludersi: il prossimo spettacolo, fuori abbonamento, è “L’anno che verrà”, con Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano) e Natalio Mangalavite (pianoforte), il 20 aprile al S. Antonio alle ore 18:30.