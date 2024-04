Festa patronale di Portocannone, sul palco sale Silvia Mezzanotte

PORTOCANNONE. Festa patronale a Portocannone in onore della Beata Vergine Maria di Costantinopoli. Cresce l'attesa per la "Corsa dei carri" e, nel frattempo, trapela il nome del cantante che si esibirà in piazza Skanderbeg la sera di lunedì 20 maggio.

E' la cantante Silvia Mezzanotte, voce tra le più apprezzate del panorama italiano che ripercorrerà in un concerto mozzafiato le tappe più importanti della sua trentennale carriera: dai grandi successi dei Matia Bazar, di cui è stata front woman per oltre 10 anni (Brivido caldo, Cavallo bianco, Vacanze Romane, Messaggio d'amore) ai brani che l'hanno resa protagonista nei suoi album da solista, fino ad omaggiare le più grandi regine della musica, da Dionne Warwick a Mina, da Mia Martini a Ornella Vanoni, con brani che mettono in evidenza versatilità e duttilità vocale.

Il mondo che ne scaturisce parla di una artista a tutto tondo, che tra parole e musica si mette totalmente a nudo, tra voce e anima.

Quattro musicisti di spessore ed esperienza accompagnano l’artista in questa avventura:

Riccardo Cherubini alle chitarre e tromba, Lino De Rosa Davern al basso, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e fisarmonica e Claudio Del Signore alla batteria e percussioni.

Evento a ingresso libero.