Voglia d'estate: Tony Effe e The Night Skinny al Sabbie Mobili Festival

PETACCIATO. Annunciati i primi ospiti del Sabbie Molise Festival di Petacciato Marina. Il prossimo 10 agosto protagonisti saranno Tony Effe e The Night Skinny. I biglietti saranno disponibili online su Ciaotickets dalle 14.30 di lunedì e nei punti vendita autorizzati dalle 10 di sabato 27 aprile.

Tony Effe, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, è nato a Roma nel 1991. Nel 2014 ha fondato, assieme agli altri componenti del gruppo, la Dark Polo Gang. È del 2021il suo disco solista “Untouchable", con il quale debutta direttamente alla prima posizione della classifica italiana degli album più venduti. Con la collaborazione dei produttori Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, "Untouchable" l’album si è configurato come un lavoro in grado di sorprendere, mischiando sonorità diverse, ma che soprattutto ha ribadito un concetto molto importante: "Nel 2021 la Trap vive ancora". “Untouchable” è stato disco di platino e i singoli all'interno hanno avuto importanti riconoscimenti: Effe (platino), Colpevole (Oro) e Ke Lo Ke (Oro). Nel corso del 2022 e del 2023, Tony ha continuato a pubblicare nuova musica e ha collaborato con numerosi artisti della scena rap e pop. Inoltre sono arrivate importanti soddisfazioni, come il singolo "Michelle Pfeiffer" con Rose Villain che ottiene la certificazione di platino e "Cadillac". A giugno dello scorso anno ha invece pubblicato insieme ad Emma Marrone il singolo "Taxi Sulla Luna" prodotto da Takagi & Ketra.

The Night Skinny, pseudonimo di Luca Pace, è un produttore discografico e dj italiano considerato uno dei maggiori esponenti della scena rap italiana. Nato e cresciuto in Molise, giocherà in casa per l’evento al Sabbie Mobili Festival di Petacciato. The Night Skinny è un ingegnere del suono diventato poi attivo come produttore musicale nel milanese. Ha al suo attivo numerose produzioni di successo e collaborazioni con importanti artisti come Salmo, Ghemon, Dargen D’Amico, Guè Pequeno, Rkomi, Tedua e Luchè.