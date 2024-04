Concorso nazionale Musica d’Insieme e solisti: primo premio per i giovani della scuola Brigida

In cima al podio lun 22 aprile 2024

TERMOLI. Doppio successo della Brigida di Termoli alla XVI edizione del Concorso Nazionale di Musica d'Insieme e per solisti “L. Montini” di Campobasso.

I giovani musicisti della scuola secondaria di primo grado hanno vinto il primo premio di categoria con il punteggio di 98/100; è stato inoltre premiato come “miglior talento” anche Darius Atodoresi per la sua esecuzione da solista con la tromba. Darius è uno studente dell’Istituto iscritto al corso di flauto traverso, ma che suona con passione anche la tromba, il clarinetto e il sassofono.

L’Ensemble Brigida costituito da 20 elementi dell’Orchestra (tromba, flauti, violini, e pianoforti) è salito sul podio più alto eseguendo il “Presto” dal Concerto in Sol Maggiore per viola e archi, di Georg Philipp Telemann, con un arrangiamento per Tromba e Orchestra di Flauti, Violini, Chitarre, Pianoforte a cura del prof. Armando Varriano.

Al concorso, che ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e motivare i ragazzi alla pratica strumentale e vocale, sia solistica che d’insieme, hanno partecipato numerose scuole del Molise e di altre regioni, dal Trentino Alto Adige alla Calabria.

I musicisti sono stati valutati da una commissione formata da docenti di diversi Conservatori, oltre che da una giuria formata dagli alunni dei percorsi musicali dell’Istituto Montini, che ha valutato i partecipanti assegnando a sua volta premi e riconoscimenti.

Grande l’emozione degli studenti della Brigida che hanno ritirato il premio durante una cerimonia che si è tenuta al Teatro Savoia di Campobasso, in occasione della quale hanno eseguito il pezzo che gli ha fatto conquistare il primo premio. Una grande soddisfazione per i ragazzi che con impegno e passione si dedicano quasi quotidianamente alla pratica dello strumento musicale scelto, ma un grande orgoglio anche per la Brigida di Termoli che da anni investe e forma giovani talenti musicali.

