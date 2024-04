"L'anno che verrà": un Dalla "latino" con Servillo, Girotto e Mangalavite

TERMOLI. Il concerto del 20 aprile di TermoliMusica 24 ha registrato un meritato sold out con “L’anno che verrà”, spettacolo omaggio a Lucio Dalla dell’affiatatissimo e consolidato trio composto da Beppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite.

Tre personalità artistiche, provenienti da culture musicali diverse, ricche e versatili in cui non difetta estro, capacità interpretativa e innata voglia d’improvvisare, che hanno dato una performance di stupefacente intensità durante la serata di sabato al Sant'Antonio di Termoli.





Il concerto si è subito rivelato prorompente, con la ricercata voce di Servillo a cui si alternavano momenti interpretativi del sax di Girotto a quelli del pianoforte di Mangalavite, che con ritmo sospinto incalzava e accompagnava le canzoni. Gli artisti hanno dimostrato subito una intesa eccellente, con il bravissimo Servillo che coinvolgeva il pubblico con invidiabile freschezza, invitandolo a cantare con lui, e alternando le canzoni a momenti recitativi del pensiero di Lucio Dalla.





Numerosi i grandi successi dell’artista bolognese come Stella di Mare, Anna e Marco, Balla balla ballerino, La casa in riva al mare, Caruso, 4 marzo 1943, Felicità, arrangiati in perfetto stile jazz dai tre musicisti. Il pubblico si è profuso in lunghe ovazioni per il trio, dopo le quasi due ore di spettacolo.





A fine concerto il direttore artistico Nese ha ringraziato gli artisti e soprattutto il numeroso pubblico in sala: «Dopo 20 anni di Termoli Musica abbiamo registrato un sold out, e molti che volevano partecipare hanno dovuto rinunciare perché non avevamo più biglietti. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa serata e soprattutto grazie a voi, pubblico affezionato e presente».

Termoli Musica calerà il sipario con il recupero del concerto in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, che vedrà esibirsi gli artisti Nelson David Nuñez Medina (oboe) e Pierluigi Carbonara (pianoforte) domenica 28 aprile 2024, alle ore 18, al Sant'Antonio di Termoli.

