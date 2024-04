“Vai via”, il primo brano del termolese Rocco Cannarsa

“Vai via”, il primo brano del termolese Rocco Cannarsa

TERMOLI. “Vai via”, il primo brano del termolese Rocco Cannarsa.

Il 20 aprile è uscito su tutte le piattaforme il primo singolo del cantautore termolese Rocco Cannarsa.

Si chiama “Vai via” il brano con cui Rocco Cannarsa inaugura il suo percorso musicale. Ventiquattro anni, nato a Termoli, il giovane vive a Firenze, dove da diversi anni si occupa di narrativa e critica letteraria. Ha pubblicato racconti e articoli in numerose riviste italiane e ha in cantiere un romanzo.

Figlio d’arte, Basso suo papà professore e maestro assieme a Gianluca De Lena fondatori dell’associazione Orchestra e cori Punto di Valore, Rocco ha sempre vissuto immerso nella musica, partecipando a diversi progetti, nonché a quella che sul territorio è ormai una istituzione, l’associazione Punto di Valore. Queste due grandi passioni, la scrittura e la musica, si sono infine unite in questo progetto di cantautorato. Il brano, come ci confida Cannarsa, si può considerare come una dichiarazione di intenti, un manifesto.

Dal lato della poetica, la quotidianità resta il mezzo per riflessioni più profonde: “Vai via”, infatti, non è solo un brano che parla di una storia finita, ma la presa di coscienza della solitudine dell’individuo umano, qualcosa che è indistricabilmente legato al concetto stesso di esistenza. Dal punto di vista musicale, invece, il brano è il manifesto di un artista indipendente che non per questo può considerarsi appartenente al genere indie: si inserisce nella modernità strizzando l’occhio a sonorità retrò, tanto che la visione dietro al brano rimane orchestrale, dinamica, dialogica. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Cannarsa è inoltre il chitarrista di un gruppo pop-rock nato a Firenze, i MyPeterFriend, che debutterà su tutte le piattaforme con il singolo “Spalle al muro” il 17 maggio.