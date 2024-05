Il gruppo internazionale Gen Verde a Termoli

TERMOLI. Il gruppo internazionale del Gen Verde sarà a Termoli in occasione del pellegrinaggio della Madonna di Fatima in città.

Un concerto in piazza Monumento (3 maggio), un incontro con i giovani (4 maggio) e l'animazione della messa presieduta dal cardinale Pietro Parolin (5 maggio): saranno tre i momenti che vedranno coinvolti il Gen Verde International Performing

Arts Group. Un evento straordinario aperto a tutti, che vedrà a Termoli una realtà punto di riferimento a livello internazionale, da oltre 50 anni in giro per il mondo, lanciata da Chiara Lubich – fondatrice del Movimento dei Focolari – e composta da 19 artiste di 14 paesi, tutte donne.

Grinta, gesti e professionalità sono gli ingredienti base per dire alla gente che l’umanità ha ancora e sempre una chance, che si può scegliere la pace contro la guerra, costruire ponti al posto dei muri, proporre il dialogo all’intolleranza.

Dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell’umanità, chiamati a vivere la fraternità universale: questo l’obiettivo del Gen Verde.

Programma in dettaglio

Venerdì 3 maggio 2024, ore 21: concerto in piazza Monumento a Termoli

Sabato 4 maggio 2024, ore 15 – centro La Vida in via dei Palissandri – incontro "Gen Verde in dialogo con i giovani"

Domenica 5 maggio 2024, ore 18 – animazione Santa Messa presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, nella chiesa di San Timoteo a conclusione del pellegrinaggio della Madonna di Fatima.

Di seguito la presentazione del gruppo (www.genverde.it)

"Siamo nel 1966 a Loppiano, sulle colline toscane, a pochi chilometri da Firenze. Un regalo originale, una batteria verde, viene consegnata da Chiara Lubich ad un gruppo di ragazze che, solo a guardarle in faccia, dicono mondialità e voglia di cambiamento. Quella batteria diviene il simbolo di una rivoluzione in cui musica e talenti condivisi e offerti sono strumenti privilegiati per contribuire a realizzare un mondo più unito e fraterno. Nasce così il Gen Verde: grinta, gesti e professionalità sono gli ingredienti base per dire alla gente che l’umanità ha ancora e sempre una chance, che si può scegliere la pace contro la guerra, costruire ponti al posto dei muri, proporre il dialogo all’intolleranza.

Da oltre 50 anni in giro per il mondo con più di 1500 spettacoli e concerti. Tra le produzioni più note: “Prime pagine” (spettacolo musicale realizzato in 13 versioni linguistiche), “Mille strade di luce”, “Il mondo una casa” e i concerti: “From the Inside Outside", “On the Other Side “, “Music Made to be Played".

La band si è inoltre esibita in numerosi eventi internazionali e interreligiosi, come nell’evento “First Earth Run”, promosso dall’ONU e dall’UNICEF a New York per l’Anno Internazionale

della Pace (1986). Si sono tenute anche esibizioni per il Parlamento Europeo e il Parlamento di Praga; per la Giornata Mondiale della Pace a Seoul (1984) e ad Assisi (2011). Nel 2019 i concerti e i workshops del Gen Verde hanno fatto parte del programma ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù a Panama.

70 album prodotti in 9 lingue e 147 componenti tra musiciste, cantanti, tecniche, attrici e danzatrici hanno fatto parte del Gen Verde. Tanti i contatti intrecciati con artisti di tutto il mondo per contribuire ad aprire orizzonti e collaborazioni inedite. Non si può poi tralasciare tutta l’offerta formativa rivolta ai giovani, attraverso workshops e corsi specifici di teatro, percussioni, danza e canto.

Anche durante il periodo di pandemia da Covid-19 la produzione artistica non si è fermata: realizzando performance e incontri online con giovani e gruppi di tutto il mondo, si è voluto trasmettere, con parole e musica, un messaggio di speranza e solidarietà. Insomma, un gruppo tutto al femminile, i cui punti di forza sono talento, internazionalità, ricchezza culturale, contaminazione delle sonorità e sperimentazione artistica. Dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell’umanità, chiamati a vivere la fraternità universale: questo l’obiettivo del Gen Verde”.

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con il Movimento dei Focolari.

Galleria fotografica