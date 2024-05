Col Conservatorio di Venezia è calato il sipario su TermoliMusica, arrivederci a settembre

TERMOLI. Il sipario è calato sulla sessione invernale di TermoliMusica 24 con il concerto organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, che è tra i partner di TermoliMusica. Ad esibirsi l'oboista venezuelano David Nuñez Medina e il pianista Pierluigi Carbonara. Nuñez, proveniente dal famoso sistema Abreu, è attualmente allievo di Alessandro Baccini nel primo Master per oboe in Italia presso il Conservatorio di Venezia.

Gli artisti hanno saputo regalare una performance di classe interpretando alcune tra le pagine più belle e prestigiose per questa formazione, quali le Sonate di Schumann, Saint-Saëns, Hindemith e Poulenc.

A fine serata il direttore artistico Nese ha ringraziato tutti i partner istituzionali quali il Ministero della Cultura Italiano, la Regione Molise, il Comune di Termoli, l'Azienda Soggiorno e Turismo della Regione, Istituto comprensivo “Oddo Bernacchia”, la rete di associazioni locali, nazionali e internazionali, la stampa, gli sponsor e soprattutto il pubblico, che quest’anno ha registrato la maggiore affluenza tributando così agli artisti il giusto ringraziamento per le loro esibizioni.

TermoliMusica riparte con la sessione autunnale da settembre e continuerà con una serie di appuntamenti fino a dicembre 2024.