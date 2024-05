‘Porta bene’ l’annuncio del concerto a Campobasso: i Subsonica vincono il David di Donatello

CAMPOBASSO. ‘Porta bene’ ai Subsonica l’annuncio del loro concerto a Campobasso, il prossimo 2 giugno, per il Festival dei Misteri. Nel giorno in cui è stato ufficializzato l’evento che si terrà nell’area di Selva Piana, la band piemontese ha infatti vinto il David di Donatello. Il prestigioso riconoscimento è arrivato ieri sera nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Cinecittà, trasmessa in diretta tv. I Subsonica hanno ricevuto il David per la migliore colonna sono che hanno realizzato per il film ‘Adagio’ di Stefano Sollima.

La pellicola ha chiuso la cosiddetta ‘trilogia della Roma criminale’ che il regista aveva cominciato con la serie ‘Romanzo criminale’ (tra il 2010 e il 2012) e poi proseguito con ‘Suburra’ (nel 2015). ‘Adagio’, uscito nelle sale lo scorso anno, ha un cast stellare nel quale ci sono, tra gli altri, Pierfrancesco Favino, Tony Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Così Samuel e compagni hanno parlato della colonna sonora che hanno realizzato per il film: “Il respiro armonico di un tema di Boosta potenziato con una vera orchestra di 50 elementi supervisionata dal maestro Fabio Gurian, le obliquità di chitarre che vibrano in modo diverso a seconda delle scene, l'utilizzo visionario di un basso senza tasti, la batteria trasformata in un malleabile set percussivo e la voce utilizzata come strumento, ci hanno permesso di riprendere contatto con lo spirito da 'musica d'insieme' prima ancora di rimetterci a scrivere le canzoni per l'ultimo album. Con grande giovamento per quest'ultimo”.

Tornando al concerto di Campobasso: sempre nella giornata di ieri è stata aperta la prevendita dei biglietti sui circuiti online Ticketone, Ciaotickets e Ticketmaster oltre che nei punti vendita autorizzati (prevendita aperta anche per il concerto dei Boomdabash in programma sabato primo giugno sempre a Selva Piana).

Quella in Molise sarà una delle prime tappe estive del tour ‘La Bolla’ con il quale i Subsonica nelle ultime settimane hanno fatto registrare una serie di sold-out nei palasport delle principali città italiane. Nella scaletta dei concerti estivi ci saranno le canzoni del nuovo disco, il decimo della band piemontese, “Realtà aumentata”, e ovviamente tutti i tanti successi del passato.