«Una notte con Dora», il teatro popolare appassiona e diverte

CASACALENDA. «Una notte con Dora», furoreggia il teatro popolare a Casacalenda.

Un'altra sala piena in ogni ordine di posto, un'altra bellissima e divertente commedia, un'altra compagnia ricca di talento giunta da fuori regione, un'altra serata da ricordare! Casacalenda non delude mai e si conferma una delle "capitali" molisane del teatro popolare targato Jamme Bbelle! La seconda stagione sta per terminare, l'ultima tappa il 12 maggio a Guglionesi... ma questo straordinario entusiasmo ci fa già pensare alla prossima edizione. Viva Jamme Bbelle! (Foto di Marco Gagliardi).