Sax da maestro con Gerardo Mautone e tre suoi allievi

PETACCIATO. Sabato 4 maggio, a Petacciato, la musica ha preso corpo grazie a un’iniziativa fortemente voluta e realizzata da tante persone che hanno a cuore la cultura e la musica, in particolare.

Tutto ha avuto inizio dalla generosa disponibilità del professore di sassofono Gerardo Mautone, che ha magistralmente espresso il suo repertorio con brani che spaziavano sui diversi generi, dal musical alle colonne sonore. Tre dei suoi allievi della scuola media (Martino De Simone, Rosa Del Muto e Ludovica Longo) hanno partecipato con passione e suonato in modo emozionante e impeccabile, tre brani impegnativi, applauditissimi.

Tutto questo è stato possibile grazie ai realizzatori dell’evento: l’Associazione Culturale Karamella, sempre attenta a collaborare a eventi di spessore, e il dirigente Nazionale dell’Ente di promozione Msp, Giuseppe Bracone che ha reso possibile che tutto ciò avesse luogo.

La location prescelta è stata il Central PETacciato, fucina di idee culturali e ricreative di ogni tipo, nel piccolo paese (Petacciato, ndr) sulla costa del basso Molise.

Molte le persone intervenute per assistere alla performance di Gerardo Mautone, in arte Saxophonefactor, e che hanno applaudito con grande enfasi ogni singolo brano, ascoltando, per la prima volta dal vivo, il sassofono suonato da un musicista di livello e in un'ambientazione particolare.

Al termine, si è gustato come per ogni appuntamento in calendario, un ricco aperitivo fatto di stuzzichini e bollicine.

Galleria fotografica