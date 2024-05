Jamme Bbelle: Al Fulvio il festival finisce a "Tarallucce e vine"

GUGLIONESI. Il momento in cui i genitori dello sposo si recavano nella casa della sposa, per chiedere la mano ai suoi genitori, era senza alcun dubbio uno dei momenti più importanti della vita di due famiglie. In questa circostanza si provvedeva anche alla stipula di un "contratto di nozze" che aveva a oggetto la dote. Si arrivava quindi, a volte, anche a contrasti tali da rompere i rapporti e far saltare il matrimonio. Più spesso però, per fortuna, tutto filava liscio, si finiva quindi con una solenne stretta di mano e si sanciva il momento coi rituali tarallucci e vino. Più o meno...

Promette scintille e soprattutto risate l'ultima commedia della stagione di Jamme BBelle, in programma domenica 12 maggio, alle 20, presso il teatro Fulvio di Guglionesi.

Sul palco la compagnia “InCerchio”, nata a Larino nel gennaio 2024 ma attiva dal lontano 1994: con il suo gruppo di talentuosi attori noto anche in Puglia e in Abruzzo.

Negli ultimi due anni, ha adattato e portato in scena - con la regia di Gaetano Ricci - due testi di Don Luigi Marcangione, "Tarallucce e vine" e "Sinfonia di una zappa", registrando sette sold out su sette repliche.

C'è da aspettarsi dunque un altro grande successo, in linea con l'edizione 2024 di un festival che da gennaio ha riempito i teatri da Campobasso a Termoli, dell'Alto e Basso Molise fino all'epilogo di Guglionesi.

In attesa di una richiestissima terza stagione, si consiglia di prenotare i posti migliori per domenica: nic.licursi@gmail.com - 327 956 6623.