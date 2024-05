"Self control", arriva Raf a Guglionesi per Sant'Adamo

GUGLIONESI. Sarà Raffaele Riefoli, in arte Raf, il cantante che illuminerà la festività di Sant'Adamo a Guglionesi, il prossimo 27 giugno.

La festività di Sant'Adamo, infatti, quest'anno ci sarà alla fine di giugno, e non come sempre nelle giornate dal 1° al 4 giugno, per lasciare spazio al Corpus Domini.

Lo hanno reso noto i ragazzi del comitato di Sant'Adamo pochi minuti fa.

Il Raf Self Control 40th tour arriva, dunque, a Guglionesi e qui il cantautore si esibirà con i suoi ultimi brani e i grandi successi, come “Sei La Più Bella Del Mondo” a “Il Battito Animale “, passando per “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo” e “Infinito”.

40 anni dalla prima uscita della sua hit Self Control, che Guglionesi è pronta a ballare.