Primo anno dell'Inter Club "Gente di Mare": a Termoli arrivano Bergomi e Baresi

TERMOLI. Mercoledì 5 giugno, sarà una giornata da ricordare per tutti i tifosi interisti di Termoli e non solo. L’Inter Club termolese "Gente di Mare" celebra il suo primo anno di vita e il trionfo dello scudetto con un evento imperdibile, presso la splendida location di Villa Livia. Per l'occasione, due leggende dell'Inter, "zio" Beppe Bergomi e Beppe Baresi, saranno presenti per rendere la serata ancora più speciale.

Il talk inizierà alle ore 18 e vedrà la presentazione delle due icone nero-azzurre a cura dell'editore di TermoliOnline, Nicola Montuori. A seguire, tutti i partecipanti avranno la possibilità di fare domande ai due campioni, creando un momento di interazione, condivisione e passione per il calcio.

Questo importante rendez-vous vedrà la partecipazione degli Inter Club di Guglionesi, Petacciato, Montenero, San Salvo, Montesilvano e di altri paesi limitrofi, creando così un'atmosfera di festa e un vero e proprio raduno tra tifosi interisti. Inoltre, all'appuntamento di mercoledì sarà presente anche una delegazione dell'Inter Club di Malta dopo il gemellaggio nato tra il club termolese e gli amici interisti maltesi. Durante la serata, verrà pubblicamente ufficializzato l'importante gemellaggio e si festeggerà tutti insieme questa incredibile stagione che ha portato l'Inter a vincere il suo ventesimo scudetto e a conquistare anche la seconda stella sulla maglia.

Un ringraziamento speciale, a nome di tutto il club, va fatto all'imprenditore termolese - anche lui interista - Enrico Roveda, il quale ha reso possibile la presenza a Termoli dei due ospiti d'onore Bergomi e Baresi.

Il biglietto per partecipare all'evento, al costo di 25€, include un aperitivo cenato, il talk, foto e autografi con i due calciatori d'eccezione, oltre a un piccolo regalo per tutti i partecipanti. I biglietti stanno andando a ruba, quindi, se siete tifosi interisti, non perdete l’occasione di prenotare il vostro posto per una serata indimenticabile.

Gli ultimi biglietti disponibili possono essere acquistati presso Marea Fishbar, Bar Panoramik, Blanco Cafè Guardialfiera oppure contattando il Presidente del club, Gennaro, al numero 345.2486294.

Tifosi interisti, questa è la vostra occasione unica per celebrare lo scudetto e il primo anniversario di "Gente di Mare" e incontrare due grandi come Beppe Bergomi e Beppe Baresi per festeggiare insieme un anno di successi e passione nerazzurra in una serata che resterà nei vostri cuori!