Sant'Antonio di Padova, Bianca Atzei in concerto a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Appuntamento da non perdere quello del 13 giugno alle ore 22 a Santa Croce di Magliano. In occasione della festa patronale in onore di Sant'Antonio di Padova, arriva la cantante Bianca Atzei.

Come riportato sul programma festivo ufficiale, il presidente del Comitato Festa ‘Sant’Antonio di Padova’ Don Costantino Di Pietrantonio, conferma l’ingaggio dell’artista che si esibirà sul palco di Piazza Crapsi giovedì 13 giugno alle ore 22.

Per la cantante milanese di origini sarde non è la prima volta nel basso Molise, e in questa occasione presenterà il suo ‘1987 Tour’.